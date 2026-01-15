Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến phiên xét xử YouTuber Đinh Thị Lan

Dự kiến ngày mai (16/1), TAND Khu vực 7 - TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Khoản 1 Điều 331 BLHS.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, nngày 16/1, TAND Khu vực 7 - TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa.

Bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bà Nguyễn Phương Hằng Theo thông tin từ VietNamNet, trong năm 2021, bà Đinh Thị Lan sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh” tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Cáo trạng cho rằng, bà Lan biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật. Theo cáo trạng, hành vi của bà Lan vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 72/2013 ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bà Đinh Thị Lan tại phiên tòa - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Tại cơ quan điều tra, lúc đầu bà Lan thừa nhận 6 video clip do mình ghi hình tại nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Bà Lan khai nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, sau đó bà này thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận có quay video nhưng không đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu và kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan là người đăng tải các video này.

Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm Sáng ngày 15/1, thông tin từ Công an xã Cần Giuộc (Tây Ninh) đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ giật túi xách trên quốc lộ 50, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-ba-nguyen-phuong-hang-uoc-trieu-tap-en-phien-xet-xu-youtuber-inh-thi-lan-750922.html