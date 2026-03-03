Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 03/03/2026 21:30

3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Sửu

Tuần mới, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trên đà tăng tiến. Nhờ khả năng lãnh đạo và biết sắp xếp công việc khoa học mà bản mệnh có thể hoàn thành mọi việc trong đúng tiến độ. Bản tính ham học hỏi, biết lắng nghe cũng là một trong những yếu tố giúp tuổi này có được thành tựu như hiện tại. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Tình cảm gia đình giữa bạn và người ấy luôn ngập tràn tiếng cười do hai người đều biết cách dung hòa trong quá trình chung sống với nhau.

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần hanh thông, tốt đẹp. Tam Hợp trợ mệnh giúp cho con đường công danh của người tuổi này như ý. Bản mệnh nhận được lời khen ngợi từ cấp trên vì những biểu hiện tuyệt vời trong thời gian qua. Cách làm việc quyết đoán và khéo léo giúp cho người tuổi này đạt được mục tiêu đã đề ra. Vì luôn kế hoạch chi tiêu rõ ràng và cụ thể nên giúp con giáp này tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

Hơn nữa, chuyện tình cảm thăng hoa như ý. Chuyện tình yêu khá lý tưởng nhờ những người trong cuộc cùng nhau nỗ lực tháo gỡ mọi hiểu lầm trước đó. Người độc thân tìm kiếm được người yêu trong tình huống không ngờ tới.

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Trí thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt của người tuổi này luôn được cấp trên đánh giá cao. Bản mệnh có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ và nhận thêm nhiều trọng trách mới.

Vận trình tình cảm ấm êm. Đôi lứa yêu nhau có một tình yêu ngọt ngào và thắm thiết giúp cả hai đều vượt qua được mọi khó khăn trước mắt. Trong ngày ngày Ngũ Hành tương sinh, người độc thân tìm được người hẹn hò lý tưởng cho mình.

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng đưa 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến hội bạn nhậu "câm nín" còn chồng thì đỏ mặt tía tai

Chồng đưa 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến hội bạn nhậu "câm nín" còn chồng thì đỏ mặt tía tai

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Bí ẩn sau lớp khăn tắm của vợ cũ: Thứ tôi nhìn thấy khiến mọi khao khát tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng

Bí ẩn sau lớp khăn tắm của vợ cũ: Thứ tôi nhìn thấy khiến mọi khao khát tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Thấy cô giúp việc thường xuyên thập thò trước cửa phòng, tôi bí mật lắp camera rồi rụng rời khi thấy cảnh tượng bên trong

Thấy cô giúp việc thường xuyên thập thò trước cửa phòng, tôi bí mật lắp camera rồi rụng rời khi thấy cảnh tượng bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng "thả thính" phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống

Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng "thả thính" phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp