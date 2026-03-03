Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng 'thả thính' phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống

Tâm sự 03/03/2026 22:07

Toàn chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn đang là sinh viên. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, cậu ấy rất ga lăng, hay hỏi han, an ủi tôi. Mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đã phải lòng cậu ấy.

Tôi cùng chồng đã chung sống với nhau được hơn 25 năm và có với nhau 3 người con. Chúng tôi kết hôn với nhau khi tôi vừa tròn 18 tuổi qua mai mối của gia đình. Vì gia tôi lúc đó cũng quá nghèo, không thể lo nổi tiền học cho tôi lên đại học nên đành phải gả tôi đi sớm. Tôi cũng chưa kịp biết đến mùi vị tình yêu là như thế nào.

Chồng tôi lại là người rất gia trưởng và hay ghen. Chỉ cần tôi đứng nói chuyện vui vẻ với hàng xóm một tí thì anh ta sẽ khóa cửa nhốt tôi trong phòng cả ngày. Thậm chí có lúc anh ta vừa đi làm về thấy tôi cùng người hàng xóm đang cố gắng giúp tôi sửa cánh cửa bị hư mà anh ta như phát điên lên, đánh tôi thừa sống thiếu chết, hôm đó anh ta còn nói nếu tìm được con dao hẳn anh ta đã đâm thẳng vào tôi vài nhát. Tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng trong cuộc sống túng quẫn đó.

Tôi từng có ý định ra ngoài làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, vì nhà con đông, bản thân tôi cũng chỉ là nội trợ, anh thì làm nhân viên bình thường tại một xưởng in ấn, lương thiếu hụt trước sau, nhưng anh ta lại chẳng cho tôi bước ra khỏi cánh cửa, suốt ngày chỉ thui thủi trong nhà, ban ngày làm nội trợ, ban đêm phải hầu hạ anh ta. Nhiều khi, anh ta còn đổ tiền vào rượu chè, sau đó đánh đập tôi, hôm sau anh ta lại chẳng nhớ gì. 

Một lần, đứa con gái đang học lớp 10 của tôi đang lướt facebook, tôi ngồi ngó sang thấy hay. Tự mày mò và lập ra một tài khoản cho bản thân mình, tôi lấy hình đại diện là bạn của con gái tôi, vì một lần đến nhà tôi chơi, tôi thấy con bé rất xinh đẹp.

Vậy là sau đó, có rất nhiều lời mời kết bạn gửi đến cho tôi với những lời nói ong bướm. Tôi cảm thấy bản thân như được hồi xuân, sống lại quãng thời gian bản thân đã bỏ lỡ khi kết hôn quá sớm. Một hôm, danh sách kết bạn đề xuất một nam thanh niên tên Toàn, nhìn gương mặt thanh tú của cậu ta, tôi cảm thấy rất đỗi gần gũi, vậy là tôi bấm nút kết bạn và chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau.

Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng 'thả thính' phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Toàn chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn đang là sinh viên. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, cậu ấy rất ga lăng, hay hỏi han, an ủi tôi. Mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đã phải lòng cậu ấy. Mặc kệ bản thân mình đang dùng khuôn mặt của cô gái khác để trò chuyện với người mình, tôi như chìm đắm sâu hơn với tình yêu này.

Tôi càng ngày càng cảm thấy chán ghét chồng mình. Một lần, tôi anh ta đang tắm, điện thoại anh ta vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn tới và tôi bất ngờ khi phát hiện được gã ta cũng đang lăng nhăng với người đàn bà khác. Nhưng tôi không làm to chuyện và lẳng lặng giữ im lặng với suy nghĩ anh ta ra ngoài càng nhiều thì tôi sẽ có thời gian vun vén cho tình yêu kia của tôi.

Một ngày nọ, Toàn muốn gặp mặt tôi bên ngoài vì chúng tôi đã quen qua mạng với nhau được hơn 9 tháng, lúc này chúng tôi đã nói chuyện với nhau như người yêu rồi. Những lời yêu thương, những câu chúc và những cái hôn gió qua màn hình được chúng tôi tái hiện hằng ngày. Vì vậy, tôi cũng muốn gặp mặt cậu ấy vì nghĩ rằng đây chính là tình yêu chân thực của đời mình.

Ngày gặp mặt ấy diễn ra, cậu ấy không thể ngờ được người mà cậu ấy nói lời yêu thương bao lâu nay lại là một người phụ nữ đã gần 50 tuổi. Suốt buổi hẹn hò, cậu ấy cố gắng giữ bình tĩnh và không muốn đi đâu thêm. Cậu ấy cẩn thận tiễn tôi ra khỏi cửa quán sau đó lên xe chạy một mạch đi mất. Tối hôm đó, mở facebook ra thì tôi đã bị cậu ta chặn tài khoản, không thể nhắn tin được nữa. Tôi cảm thấy mình như chìm vào tuyệt vọng vì tôi yêu cậu ta rất nhiều.

 

Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng 'thả thính' phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cố gắng lập rất nhiều tài khoản khác nhau để quan sát cậu ấy hằng ngày, liên tục nhắn tin cho cậu ấy thì đều bị chặn tất cả. Một hôm, tôi còn thấy Toàn đăng ảnh cùng người bạn gái mới, cô gái đó trẻ tuổi ngang bằng con gái tôi, rất xinh đẹp. Tôi ôm mặt khóc vì tôi nghĩ rằng từ lúc nhỏ đến giờ tôi chưa hề biết tình yêu là gì, đến lúc biết được thì lại rơi vào tay cô gái khác và cũng là lúc tuổi mình đã xế chiều.

Tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng lạc lỏng, cô đơn trong chính căn nhà mình đang sống và sợ hãi mất đi tình yêu gần một năm vun vén. Tôi không muốn sống cùng người chồng hiện tại thêm bất cứ giây phút nào nữa và cũng muốn người con trai kia quay về với tôi. Tôi thực sự không biết bản thân mình nên làm sao cả.

Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Tôi tranh thủ thời gian ghé nhà tìm cách an ủi em ấy. Linh cho kẻ thứ ba kia qua nhà bạn mình ở, để cô có thời gian tra hỏi chồng, tìm ra chứng cứ rõ ràng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng đưa 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến hội bạn nhậu "câm nín" còn chồng thì đỏ mặt tía tai

Chồng đưa 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến hội bạn nhậu "câm nín" còn chồng thì đỏ mặt tía tai

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Bí ẩn sau lớp khăn tắm của vợ cũ: Thứ tôi nhìn thấy khiến mọi khao khát tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng

Bí ẩn sau lớp khăn tắm của vợ cũ: Thứ tôi nhìn thấy khiến mọi khao khát tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Thấy cô giúp việc thường xuyên thập thò trước cửa phòng, tôi bí mật lắp camera rồi rụng rời khi thấy cảnh tượng bên trong

Thấy cô giúp việc thường xuyên thập thò trước cửa phòng, tôi bí mật lắp camera rồi rụng rời khi thấy cảnh tượng bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng "thả thính" phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống

Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng "thả thính" phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Vừa đến cổng trường đón con, tôi rụng rời khi thấy con gái cười nói, ngồi gọn trong lòng một người đàn ông

Vừa đến cổng trường đón con, tôi rụng rời khi thấy con gái cười nói, ngồi gọn trong lòng một người đàn ông

Tái mặt khi thấy người yêu cũ bước vào phòng khám thai, tôi chưa kịp trốn thì câu nói của anh đã khiến chồng tôi cười hớn hở

Tái mặt khi thấy người yêu cũ bước vào phòng khám thai, tôi chưa kịp trốn thì câu nói của anh đã khiến chồng tôi cười hớn hở

Căn phòng bố chồng tỏa mùi nồng nặc, tôi nín thở đẩy cửa thì phát hiện hành động "không thể dung thứ" của em dâu

Căn phòng bố chồng tỏa mùi nồng nặc, tôi nín thở đẩy cửa thì phát hiện hành động "không thể dung thứ" của em dâu

Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi