Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 03/03/2026 22:00

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi.

Tuổi Dần

Tiến độ công việc của người tuổi Dần sẽ có sự bứt phá nhanh chóng trong thời gian này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem lại cho bản mệnh nhiều lợi thế trong quá trình làm việc cũng như tạo ấn tượng với cấp trên, đối tác. Con giáp này cũng luôn tràn đầy sự bản lĩnh, can đảm trong những quyết định của bản thân nên dễ dàng thực hiện thành công những dự định của mình. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ luôn đong đầy tình yêu thương và sự vui vẻ. Tuổi Dần và nửa kia có nhiều thời gian dành cho nhau dù đây không phải là cuối tuần. Đơn giản vì cả hai đều là tuýp người coi trọng gia đình. Người độc thân sẽ sớm tìm thấy một nửa yêu thương thông qua sự mai mối của bạn bè.

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng tìm được nguồn cảm hứng khá tốt cho mình nên có động lực để liên tục tiến về phía trước. Nhờ có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý nên bạn có thể tránh được cảnh khủng hoảng tài chính. Song bạn cũng cần tìm cách cải thiện túi tiền để có thể thoải mái hơn trong chi tiêu. Đặc biệt, sự từ tốn và cẩn thận còn giúp bản mệnh giảm tránh được khá nhiều rủi ro cho mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ tiến triển vô cùng tốt đẹp và khởi sắc. Nhất là những người có đôi sẽ có khoảng thời gian hẹn hò yên bình. Người độc thân sẽ sớm tìm thấy một nửa yêu thương thông qua sự mai mối của bạn bè. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá khắt khe nếu không sẽ bị vụt mất mối nhân duyên tốt lành.

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi và hanh thông. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được những mối làm ăn lớn. Việc hợp tác sẽ mang lại lợi ích và cơ hội “chuyển mình” cho người tuổi này. Thiên Tài còn báo hiệu người tuổi này có cơ hội nâng cao thu nhập nhờ công việc tay trái

Ngoài ra, vận tình cảm của con giáp này cũng sẽ đón nhiều tin vui. Hỏa sinh Thổ đem tới cho người tuổi này không ít cơ hội để bày tỏ yêu thương. Người độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân nhờ đào hoa vượng soi chiếu.

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng đưa 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến hội bạn nhậu "câm nín" còn chồng thì đỏ mặt tía tai

Chồng đưa 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến hội bạn nhậu "câm nín" còn chồng thì đỏ mặt tía tai

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Bí ẩn sau lớp khăn tắm của vợ cũ: Thứ tôi nhìn thấy khiến mọi khao khát tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng

Bí ẩn sau lớp khăn tắm của vợ cũ: Thứ tôi nhìn thấy khiến mọi khao khát tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi nín thở khi thấy vợ mới cưới vạch áo làm chuyện động trời bấy lâu nay

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Thấy cô giúp việc thường xuyên thập thò trước cửa phòng, tôi bí mật lắp camera rồi rụng rời khi thấy cảnh tượng bên trong

Thấy cô giúp việc thường xuyên thập thò trước cửa phòng, tôi bí mật lắp camera rồi rụng rời khi thấy cảnh tượng bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng "thả thính" phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống

Chán gã chồng vũ phu, tôi lên mạng "thả thính" phi công trẻ nào ngờ nhận về cái kết sốc khi mặt nạ rơi xuống

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Sang dỗ dành em dâu vì chuyện osin có bầu, tôi "hóa đá" khi thấy vật chứng trong góc phòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Tưởng vợ ở nhà sung sướng, tôi bưng mặt khóc nức nở khi thấy sự thật ẩn giấu sau lớp áo của cô ấy ngày tôi trở về

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp