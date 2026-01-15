Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm

Đời sống 15/01/2026 11:42

Sáng ngày 15/1, thông tin từ Công an xã Cần Giuộc (Tây Ninh) đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ giật túi xách trên quốc lộ 50, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/1, liên quan vụ cướp giật trên tuyến đường từ miền Tây về TPHCM làm 1 người tử vong, Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Lê Toàn Thắng (SN 2001; ngụ xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh) và Lê Duy Khanh (SN 2000; ngụ tỉnh Cà Mau; tạm trú xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

 

Vào khoảng 4 giờ sáng 9/1, ông C.T.M. (SN 1961) điều khiển xe máy chở theo bà L.N.T. (SN 1962; cùng ngụ xã Cần Giuộc) lưu thông trên Quốc lộ 50, hướng từ miền Tây về TPHCM.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc thì bất ngờ có 2 thanh niên đi trên một xe máy từ phía sau áp sát.

Đối tượng ngồi sau nhanh tay giật mạnh túi xách bà T. đang đeo bên hông. Do bà T. giữ chặt túi xách và bị giật bất ngờ nên xe máy của ông M. mất thăng bằng, chao đảo rồi ngã mạnh xuống đường.

Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm - Ảnh 1Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hai đối tượng tại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi gây án, 2 đối tượng tăng ga tẩu thoát về hướng TPHCM. Ông M. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do chấn thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo về vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã Cần Giuộc đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh dọc tuyến Quốc lộ 50 để bắt giữ Thắng và Khanh.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật trên các tuyến đường vắng lúc rạng sáng.

