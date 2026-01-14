Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao tấn công nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp rồi về nhà tự tử. Cả 2 sau đó được đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 14/1, lãnh đạo Công an xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) cho biết đang xác minh vụ việc nam thanh niên dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người phụ nữ xảy ra vào chiều 12-1 gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xảy ra trong một tiệm làm tóc nữ. Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên đang ngồi trên sofa trong tiệm bất ngờ đứng dậy, tiến về phía hai phụ nữ đang ngồi ở khu vực giữa tiệm.

Chỉ trong tích tắc, nam thanh niên rút ra một vật nhọn và đâm liên tiếp vào một trong hai người phụ nữ. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả hai người phụ nữ chỉ kịp hét lớn kêu cứu.

Camera trong cơ sở ghi nhận hình ảnh vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

