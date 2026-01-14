Nam thanh niên dùng vật nhọn tấn công nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp

Đời sống 14/01/2026 17:00

Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao tấn công nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp rồi về nhà tự tử. Cả 2 sau đó được đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 14/1, lãnh đạo Công an xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) cho biết đang xác minh vụ việc nam thanh niên dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người phụ nữ xảy ra vào chiều 12-1 gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xảy ra trong một tiệm làm tóc nữ.  Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên đang ngồi trên sofa trong tiệm bất ngờ đứng dậy, tiến về phía hai phụ nữ đang ngồi ở khu vực giữa tiệm.

Chỉ trong tích tắc, nam thanh niên rút ra một vật nhọn và đâm liên tiếp vào một trong hai người phụ nữ. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả hai người phụ nữ chỉ kịp hét lớn kêu cứu.

Nam thanh niên dùng vật nhọn tấn công nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp - Ảnh 1
Camera trong cơ sở ghi nhận hình ảnh vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Xe đầu kéo lùi từ cây xăng va chạm xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo lùi từ cây xăng va chạm xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo đang lùi từ cây xăng ra quốc lộ ngay lúc người điều khiển xe máy chạy tới tông vào đuôi xe dẫn đến người này tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, tiền tài tứ phương hội tụ, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', trúng số độc đắc, tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, tiền tài tứ phương hội tụ, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', trúng số độc đắc, tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
NÓNG: Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc vụ ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên

NÓNG: Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc vụ ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên

Hậu trường 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nam thanh niên dùng vật nhọn tấn công nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp

Nam thanh niên dùng vật nhọn tấn công nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
'Hoàng tử F4' Châu Du Dân tiết lộ sức khỏe kém, cử động là thấy buồn nôn

'Hoàng tử F4' Châu Du Dân tiết lộ sức khỏe kém, cử động là thấy buồn nôn

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Xe đầu kéo lùi từ cây xăng va chạm xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo lùi từ cây xăng va chạm xe máy, 1 người tử vong

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Cổng tài lộc rộng mở, đúng 22 ngày tới, 3 con giáp vươn vai nhận hồng phúc, sắp có cơ may 'SIÊU TO KHỔNG LỒ' chờ đón

Cổng tài lộc rộng mở, đúng 22 ngày tới, 3 con giáp vươn vai nhận hồng phúc, sắp có cơ may 'SIÊU TO KHỔNG LỒ' chờ đón

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, thời tới cản không nổi, 3 con giáp phát lộc phát tài, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, thời tới cản không nổi, 3 con giáp phát lộc phát tài, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Đời sống 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tử vi thứ Năm 15/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Bàng hoàng huấn luyện viên đột tử ngay trên sân cầu lông

Bàng hoàng huấn luyện viên đột tử ngay trên sân cầu lông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe đầu kéo lùi từ cây xăng va chạm xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo lùi từ cây xăng va chạm xe máy, 1 người tử vong

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

9 trẻ em bị bỏ rơi chưa có giấy khai sinh tại Bệnh viện Từ Dũ

9 trẻ em bị bỏ rơi chưa có giấy khai sinh tại Bệnh viện Từ Dũ

Danh tính tài xế xe buýt đột quỵ tử vong lúc chở hàng chục hành khách

Danh tính tài xế xe buýt đột quỵ tử vong lúc chở hàng chục hành khách

Ba học sinh đuối nước, hai cháu tử vong thương tâm ở Phú Thọ

Ba học sinh đuối nước, hai cháu tử vong thương tâm ở Phú Thọ

Danh tính tài xế trong vụ 3 ô tô tông liên hoàn, 4 người tử vong, nhiều người bị thương

Danh tính tài xế trong vụ 3 ô tô tông liên hoàn, 4 người tử vong, nhiều người bị thương