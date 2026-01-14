Xe đầu kéo đang lùi từ cây xăng ra quốc lộ ngay lúc người điều khiển xe máy chạy tới tông vào đuôi xe dẫn đến người này tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Đến rạng sáng 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y và bàn giao thi thể nạn nhân bị tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 13/1, trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn An Bình, xã Tân lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào thời điểm trên xe đầu kéo biển số 37H 06932 kéo theo sơ mi rơ moóc đang lùi từ trong cây xăng ra Quốc lộ 1A thì xe máy mang biển số đăng ký tại TP.HCM, do một người đàn ông chạy theo hướng Lâm Đồng – Đồng Nai tông vào sơ mi rơ moóc, ngã ra đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, qua xác minh đã xác định là ông NVB (48 tuổi), người địa phương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, điều tra.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trước đó, khoảng 3h40 sáng 14/1, xe khách chở 11 người đã va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 (đoạn qua xã Đồng Tiến) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-au-keo-lui-tu-cay-xang-va-cham-xe-may-1-nguoi-tu-vong-750870.html