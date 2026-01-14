Khi đang lái xe buýt số 85 trên đường Nguyễn Văn Bứa thì tài xế bị đột quỵ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 14/4, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết một tài xế xe buýt số 85 vừa đột quỵ.

Vào lúc 6 giờ 31 sáng 14/1, tài xế C.M.T, 42 tuổi, lái xe buýt số 85 (tuyến Bến xe An Sương – Khu công nghiệp Nhị Xuân) do Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines đảm nhận, khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì xảy ra sự cố đột xuất.

Lúc này, tài xế T. bất ngờ bị đột quỵ. Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên phục vụ trên xe buýt đã nhanh trí tắt chìa khóa xe, phối hợp đưa lái xe đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, ông T. đã không qua khỏi và mất tại bệnh viện.

Do sự cố xảy ra đột ngột, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách, không gây ảnh hưởng đến hành khách và người tham gia giao thông xung quanh.

Tài xế C.M.T đột quỵ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM và đơn vị vận hành đã kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và giải tỏa phương tiện theo đúng quy định.

Trung tâm cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình lái xe T. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh của nhân viên phục vụ trên xe, góp phần hạn chế tối đa hậu quả sự cố.

Ba học sinh đuối nước, hai cháu tử vong thương tâm ở Phú Thọ Ngày 13/1, trên địa bàn xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong, một em được đưa đi cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-tai-xe-xe-buyt-ot-quy-tu-vong-luc-cho-hang-chuc-hanh-khach-750864.html