Ba học sinh đuối nước, hai cháu tử vong thương tâm ở Phú Thọ

Đời sống 14/01/2026 13:44

Ngày 13/1, trên địa bàn xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong, một em được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 14/1, lãnh đạo xã Phú Mỹ xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vào chiều 13/1.

Theo thông tin ban đầu, sau giờ tan học tại trường mầm non, phụ huynh đón các cháu về nhà. Trong lúc vui chơi tại sân nhà, ba cháu bé ra khu vực ao và không may gặp nạn. Khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã kịp thời hô hoán và tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Ba học sinh đuối nước, hai cháu tử vong thương tâm ở Phú Thọ - Ảnh 1
Ba học sinh ở Phú Thọ đuối nước, hai cháu tử vong thương tâm - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, chính quyền địa phương cho biết, đến khoảng 18h cùng ngày, hai cháu (3 tuổi và 4 tuổi) đã tử vong. Cháu còn lại được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng xã Phú Mỹ và tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, mất mát.

Cần cẩu đổ sập xuống đoàn tàu đang chạy, ít nhất 22 người tử vong, nhiều người bị thương

Cần cẩu đổ sập xuống đoàn tàu đang chạy, ít nhất 22 người tử vong, nhiều người bị thương

Một đoàn tàu chở khách từ thủ đô Bangkok của Thái Lan đi khu vực đông bắc nước này đã bị trật bánh sau khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống nóc một toa.

