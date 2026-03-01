Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 01/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, người tuổi Mão trở nên chính trực, thẳng thắn hơn bao giờ hết trong ngày Chính Quan nâng đỡ. Những khó khăn trong công việc có thể được xử lý nhanh chóng nhưng tình cảm với đồng nghiệp có chút sứt mẻ là chuyện không thể tránh khỏi. Nhờ có Lục hợp mà nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp bạn giải quyết ổn thỏa các côn việc được giao. Anh chị em trong gia đình cũng mang đến một vài tin vui tích cực.

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này sức khỏe của bạn có thể đi xuống, tâm trạng trở nên hỗn loạn, khó ngủ. Có thể vì bạn đang lo lắng quá mức, lời khuyên là bạn không thể nào lường trước được mọi vấn đề nên tốt hơn hết là vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình đi nhé.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, Tam hợp giúp bạn nhận ra có những yêu thương hiện hữu mà bao lâu nay bạn lại vô tình không để ý tới. Bạn càng cảm thấy trân trọng những điều quý giá đang có vì chúng không thể đánh đổi bằng tiền bạc.Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Dần đừng vội tin bất cứ ai vì họ đang cố tình thổi phồng mọi thứ và khiến bạn phải mắc bẫy. Không ít người bị rơi vào hoàn cảnh khó xử trong tình huống hiện tại.

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nay bạn phải chi tiêu khá nhiều bao gồm cả những việc ngoài kế hoạch như đi thăm người ốm, sinh nhật, cưới hỏi... những việc phát sinh này sẽ không tạo ra rắc rối nào nếu bạn đã có khoản tiền dự phòng.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, Tam Hợp trợ mệnh nên Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào sức bán hàng của mình trong ngày này. Bạn cũng đạt thành công trong những việc như hợp tác, ký hợp đồng công việc, khai trương, sửa sang cửa hàng hoặc mua thêm khóa học mới trau dồi kiến thức cho bản thân để được tăng lương, lên chức.

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần nâng đỡ cho việc kiếm tiền của con giáp này. Bạn tháo vát, hoạt bát trong mọi việc và cũng hiếm khi để bản thân xảy ra sai sót về tiền trong ngày này. Hôm nay con giáp này có lộc ăn uống hiện lên trong vận trình ngày mới khá rõ, ngày có lộc được mời đi ăn hoặc được tặng quà.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông

Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông trong 9 ngày đầu tháng 3 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 14 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 42 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ