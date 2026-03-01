Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, người tuổi Mão trở nên chính trực, thẳng thắn hơn bao giờ hết trong ngày Chính Quan nâng đỡ. Những khó khăn trong công việc có thể được xử lý nhanh chóng nhưng tình cảm với đồng nghiệp có chút sứt mẻ là chuyện không thể tránh khỏi. Nhờ có Lục hợp mà nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp bạn giải quyết ổn thỏa các côn việc được giao. Anh chị em trong gia đình cũng mang đến một vài tin vui tích cực.

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này sức khỏe của bạn có thể đi xuống, tâm trạng trở nên hỗn loạn, khó ngủ. Có thể vì bạn đang lo lắng quá mức, lời khuyên là bạn không thể nào lường trước được mọi vấn đề nên tốt hơn hết là vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình đi nhé.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, Tam hợp giúp bạn nhận ra có những yêu thương hiện hữu mà bao lâu nay bạn lại vô tình không để ý tới. Bạn càng cảm thấy trân trọng những điều quý giá đang có vì chúng không thể đánh đổi bằng tiền bạc.Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Dần đừng vội tin bất cứ ai vì họ đang cố tình thổi phồng mọi thứ và khiến bạn phải mắc bẫy. Không ít người bị rơi vào hoàn cảnh khó xử trong tình huống hiện tại.

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nay bạn phải chi tiêu khá nhiều bao gồm cả những việc ngoài kế hoạch như đi thăm người ốm, sinh nhật, cưới hỏi... những việc phát sinh này sẽ không tạo ra rắc rối nào nếu bạn đã có khoản tiền dự phòng.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, Tam Hợp trợ mệnh nên Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào sức bán hàng của mình trong ngày này. Bạn cũng đạt thành công trong những việc như hợp tác, ký hợp đồng công việc, khai trương, sửa sang cửa hàng hoặc mua thêm khóa học mới trau dồi kiến thức cho bản thân để được tăng lương, lên chức.

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần nâng đỡ cho việc kiếm tiền của con giáp này. Bạn tháo vát, hoạt bát trong mọi việc và cũng hiếm khi để bản thân xảy ra sai sót về tiền trong ngày này. Hôm nay con giáp này có lộc ăn uống hiện lên trong vận trình ngày mới khá rõ, ngày có lộc được mời đi ăn hoặc được tặng quà.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông

Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông trong 9 ngày đầu tháng 3 này nhé!

