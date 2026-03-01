Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 01/03/2026 08:30

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Do đó, bạn hãy tận dụng khoảng thời gian để xây dựng lại cho bản thân những kế hoạch ngắn hạn để có được bước tiến mới trên con đường sự nghiệp. Quý Nhân xuất hiện và mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội kiếm tiền tiềm năng để gia tăng thu nhập của chính mình. 

Sự trong sáng và chân thành trong tình yêu mang đến cho con giáp may mắn này nhiều cung bậc cảm xúc yêu thương. Bạn luôn tin rằng dù tương lai có ra sao thì bạn vẫn luôn hài lòng với cuộc sống hôn nhân với người đó. 

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ tương đối suôn sẻ. Với tình hình hiện tại, người tuổi này có thể thay đổi công việc, dự định hay suy nghĩ và cách nhìn theo chiều hướng tích cực. Các mối quan hệ xã giao hòa hợp giúp bản mệnh có thêm cơ hội phát triển bản thân.

Vận trình tình cảm thoải mái sẻ chia. Tam Hội mang lại năng lượng tích cực để mọi người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người độc thân tương tác với mọi người xung quanh.

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của tuổi người tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi và tốt đẹp. Chính Ấn nâng đỡ đem đến cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện năng lực trên con đường theo đuổi ước mơ. Tiền bạc không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này khi đã có Quý Nhân “chỉ đường dẫn lối”. 

Chuyện tình cảm ngập tràn niềm vui. Người tuổi Mùi hãy nêm nếm thêm chút ngọt ngào, lãng mạn cho mối tình thêm khăng khít. Nhưng đừng quên đời sống tinh thần của bản thân phải vui vẻ trước thì bạn mới đem sự tích cực cho những người xung quanh.

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Làm đẹp 10 phút trước
Những thay đổi lớn tuyển sinh Sư phạm 2026: Siết nguyện vọng, chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5

Những thay đổi lớn tuyển sinh Sư phạm 2026: Siết nguyện vọng, chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5

Xã hội 21 phút trước
Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Quảng Trị: Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ

Quảng Trị: Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ

Đời sống 51 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Điều gì xảy ra với người cao tuổi khi vừa ăn xong đã nằm nghỉ?

Điều gì xảy ra với người cao tuổi khi vừa ăn xong đã nằm nghỉ?

Sức khỏe 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/3/2026, 3 con giáp vận đen nhường chỗ cho Phú Quý, Tài Lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/3/2026, 3 con giáp vận đen nhường chỗ cho Phú Quý, Tài Lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 1/3/2026, tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 1/3/2026, tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt