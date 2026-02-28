Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc

Tâm linh - Tử vi 28/02/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc vào đúng 8h sáng mai (1/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bản mệnh cần duy trì được hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời. 

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình trong ngày hôm nay. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. 

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), có Tam Hợp trợ mệnh, người tuổi Tuất sẽ đón nhận không ít tin vui. Sau khoảng thời gian dài nỗ lực, cuối cùng thì bạn cũng có thưởng thức những trái ngọt do chính tay mình làm ra. Những thành quả mà bạn mang về sẽ khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ nữa đó.  

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cơ hội nhân duyên có thể tìm đến với người tuổi Tuất trong ngày Thổ Hỏa tương sinh này. Những lời giới thiệu của bạn bè và người thân sẽ giúp cho hai bạn tiến gần với nhau hơn. 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), tuổi Dần sẽ đón nhiều tin vui tới tấp báo về. Con giáp này có thể đón nhận nhiều khoảnh khắc giá trị, vui vẻ trong ngày. Đừng ngại tham gia các cuộc gặp, đó là lúc bản mệnh có thể học hỏi, tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện công việc, tiến trình làm ăn buôn bán của bản mệnh khá tốt, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chẳng lo đầu năm nhu cầu mua sắm sụt giảm nên đói kém nữa. Tuổi Dần hãy nhân cơ hội này để mở thêm lĩnh vực kinh doanh mới.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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