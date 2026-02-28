Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, Tam Hội mang lại sự dịu dàng cho cuộc sống của tuổi Dần trong ngày. Xung quanh là những người khiến bạn cảm thấy như đang ở nhà, và điều này khiến bạn cảm thấy mình thật may mắn!

Chính Tài giúp cho tuổi Dần sung túc trong ngày hôm nay, hứa hẹn bạn nhận về số tiền mừng tuổi kha khá. Nhất là ai đang làm kinh doanh sẽ nhận ra một số cơ hội không khác gì trúng số độc đắc. Nếu tận dụng tốt, bạn có thể tiến xa hơn trong tương lai. Dù lúc này trong đầu bạn có nhiều suy tính nhưng hôm nay chỉ nên tận hưởng niềm vui đang có mà thôi. Hãy cho phép bản thân hoàn toàn được nghỉ ngơi, hòa cùng không khí vui vẻ cùng anh em, bạn bè, bố mẹ của mình.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, được cát tinh Chính Ấn che chở, người tuổi Mão gặp nhiều thuận lợi trong các kế hoạch công việc vào ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng phấn chấn, môi trường làm việc lý tưởng cũng tạo động lực để con giáp này thêm hăng hái cống hiến. Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ cấp trên nên con giáp này càng dốc lòng làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của tuổi này cũng không có gì phải lo lắng. Một số người may mắn còn có cơ hội gia tăng, phát tài phát lộc. Người buôn bán kinh doanh nếu nắm bắt được thời cơ này thì tiền về tay không hề ít chút nào. Việc bạn cần làm là lập ra kế hoạch tài chính rõ ràng, khoản chi tiêu, đầu tư hay tiết kiệm phải tách biệt.

Tuy nhiên do Kim khắc Mộc nên đường tình tình duyên không được như ý. Nếu tuổi này cứ thích làm mọi việc theo ý mình, hành xử một cách tùy tiện thì mối quan hệ sẽ càng rạn nứt đấy, nên biết điểm dừng thích hợp. Các cặp đôi nên tâm sự, lắng nghe cảm nhận và suy nghĩ của nửa kia nhiều hơn.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, có Thiên Tài chiếu mệnh thì những công việc tay trái, việc phụ sẽ có lợi. Tuổi thân nên tận dụng để khai xuân cho những công việc phụ. Còn người làm công ăn lương thì nên an phận, đừng động đến công việc, không có tin vui cho bạn trong hôm nay đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm nhờ Tam Hội giúp đỡ, đi ra ngoài gặp khó khăn hay được người lạ giúp. Quan hệ xã giao cũng hài hòa, khéo ăn khéo nói sẽ có lợi cho bạn. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, xây dựng mối quan hệ vợ chồng, đôi bên cùng nhau đi qua khó khăn, bắt đầu năm mới may mắn.

Thổ sinh Kim giúp tuổi này có nguồn tài lộc bất ngợ. Nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn được nhận tiền lì xì từ con cháu, gia đình tràn ngập tiếng cười. Các bạn trẻ được lộc từ cha mẹ và những người thân quen, bạn nên cất đi để lấy hên cho năm mới nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!