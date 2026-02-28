Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà

Tâm linh - Tử vi 28/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà trong tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, Tam Hội mang lại sự dịu dàng cho cuộc sống của tuổi Dần trong ngày. Xung quanh là những người khiến bạn cảm thấy như đang ở nhà, và điều này khiến bạn cảm thấy mình thật may mắn!

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài giúp cho tuổi Dần sung túc trong ngày hôm nay, hứa hẹn bạn nhận về số tiền mừng tuổi kha khá. Nhất là ai đang làm kinh doanh sẽ nhận ra một số cơ hội không khác gì trúng số độc đắc. Nếu tận dụng tốt, bạn có thể tiến xa hơn trong tương lai. 

Dù lúc này trong đầu bạn có nhiều suy tính nhưng hôm nay chỉ nên tận hưởng niềm vui đang có mà thôi. Hãy cho phép bản thân hoàn toàn được nghỉ ngơi, hòa cùng không khí vui vẻ cùng anh em, bạn bè, bố mẹ của mình.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, được cát tinh Chính Ấn che chở, người tuổi Mão gặp nhiều thuận lợi trong các kế hoạch công việc vào ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng phấn chấn, môi trường làm việc lý tưởng cũng tạo động lực để con giáp này thêm hăng hái cống hiến. Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ cấp trên nên con giáp này càng dốc lòng làm việc. 

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tài lộc của tuổi này cũng không có gì phải lo lắng. Một số người may mắn còn có cơ hội gia tăng, phát tài phát lộc. Người buôn bán kinh doanh nếu nắm bắt được thời cơ này thì tiền về tay không hề ít chút nào. Việc bạn cần làm là lập ra kế hoạch tài chính rõ ràng, khoản chi tiêu, đầu tư hay tiết kiệm phải tách biệt.

 

Tuy nhiên do Kim khắc Mộc nên đường tình tình duyên không được như ý. Nếu tuổi này cứ thích làm mọi việc theo ý mình, hành xử một cách tùy tiện thì mối quan hệ sẽ càng rạn nứt đấy, nên biết điểm dừng thích hợp. Các cặp đôi nên tâm sự, lắng nghe cảm nhận và suy nghĩ của nửa kia nhiều hơn.

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, có Thiên Tài chiếu mệnh thì những công việc tay trái, việc phụ sẽ có lợi. Tuổi thân nên tận dụng để khai xuân cho những công việc phụ. Còn người làm công ăn lương thì nên an phận, đừng động đến công việc, không có tin vui cho bạn trong hôm nay đâu. 

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tình cảm nhờ Tam Hội giúp đỡ, đi ra ngoài gặp khó khăn hay được người lạ giúp. Quan hệ xã giao cũng hài hòa, khéo ăn khéo nói sẽ có lợi cho bạn. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, xây dựng mối quan hệ vợ chồng, đôi bên cùng nhau đi qua khó khăn, bắt đầu năm mới may mắn.

 

Thổ sinh Kim giúp tuổi này có nguồn tài lộc bất ngợ. Nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn được nhận tiền lì xì từ con cháu, gia đình tràn ngập tiếng cười. Các bạn trẻ được lộc từ cha mẹ và những người thân quen, bạn nên cất đi để lấy hên cho năm mới nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức

Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" tìm gặp, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc nức nở

Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" tìm gặp, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận là con mình, chồng vẫn "rụng rời" khi thấy đứa trẻ giống hệt ông hàng xóm

Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận là con mình, chồng vẫn "rụng rời" khi thấy đứa trẻ giống hệt ông hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long

Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/3-2/3), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/3-2/3), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Nửa cuối tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp CÁT KHÍ hanh thông, tiền bạc tràn về ngập nhà, có Lộc cực to

Nửa cuối tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp CÁT KHÍ hanh thông, tiền bạc tràn về ngập nhà, có Lộc cực to

Quý nhân tương trợ sau ngày 1/3/2026, 3 con giáp 'quơ tay trúng núi vàng', tiền tài nối đuôi nhau mà đi, giàu lên trông thấy

Quý nhân tương trợ sau ngày 1/3/2026, 3 con giáp 'quơ tay trúng núi vàng', tiền tài nối đuôi nhau mà đi, giàu lên trông thấy

Từ ngày 1/3 đến 31/3, 3 con giáp ngâm mình trong biển tiền, tài khoản nhảy số liên tục, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Từ ngày 1/3 đến 31/3, 3 con giáp ngâm mình trong biển tiền, tài khoản nhảy số liên tục, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt sau ngày 28/2/2026

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt sau ngày 28/2/2026