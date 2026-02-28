Vào ngày 1/3/2026, tuổi Ngọ có một ngày dễ chịu khi có Thực Thần che chở cho vận trình. Người mà con giáp này tin tưởng đang giúp bản mệnh có những phút giây thật thoải mái, thư giãn sau những ngày tháng bận rộn. Nếu nhận được lời mời ăn uống, tiệc tùng hãy vui vẻ đón nhận.

Dường như tuổi Ngọ đang đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí của mình, con giáp này sẽ dễ dàng thực hiện được những mục tiêu đó. Bản mệnh chỉ cần nỗ lực hết mình thì sớm hay muộn cũng sẽ nhận được thành quả tương xứng với công sức đã bỏ ra.

Vào ngày 1/3/2026, tuổi Dậu được cục diện Tỵ Dậu bán hợp nâng đỡ, luôn hết lòng vì sự nghiệp không quản ngại khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm này, bản mệnh luôn đảm bảo công việc đạt mức tốt nhất có thể, nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên.

Ngũ hành tương sinh nên vận trình tình duyên của con giáp này diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh gặp được người hết lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn luôn ưu tiên mình hàng đầu, vì thế hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Con giáp tuổi Tuất

Vào ngày 1/3/2026, Chính Ấn đem lại cho tuổi Tuất thêm sức mạnh, để bạn luôn chắc chắn, kiên định với hướng đi của mình. Tuy nhiên, bạn cần phải mở rộng mối quan hệ chứ đừng cô lập bản thân với mọi người xung quanh.

Thổ - Hỏa tương sinh báo hiệu tuổi bạn sẽ có một ngày vui tươi, sinh động về chuyện tình cảm, bạn hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm vì điều này. Tình yêu nở hoa kết trái, các cặp đôi sẽ tính tới chuyện kết hôn. Vợ chồng mới cưới có thể đón tin vui về con cái.

