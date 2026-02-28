Từ ngày 1/3 đến 31/3, 3 con giáp ngâm mình trong biển tiền, tài khoản nhảy số liên tục, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Từ ngày 1/3 đến 31/3, vận trình tài lộc của tuổi Mùi ngày càng được cải thiện rõ rệt. Những ngày đầu năm mới con giáp này được hỗ trợ để thúc đẩy bản thân thử sức với một số lĩnh vực mới để có thể tìm cách gia tăng thu nhập.

Nhờ Tam hợp mà vận đào hoa của tuổi Mùi trong ngày hôm nay nở rộ, nhất là với những người đang độc thân. Đừng quá kén chọn quá, hãy mở lòng ra bản mệnh sẽ nhất định chọn được một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh hãy cho đối phương thể hiện tình cảm cũng như cho bản thân cơ hội có được hạnh phúc.

Mong muốn có thêm tiền không có gì là sai, tuy nhiên, những trải nghiệm mà tuổi Mùi có được sẽ giúp bản mệnh có thể trưởng thành. Nếu có thể, hãy nhận sự giúp đỡ của người đi trước có kinh nghiệm, họ sẽ giúp đỡ cho con giáp này khá nhiều vấn đề đang gặp khó khăn hay còn khúc mắc.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 1/3 đến 31/3, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có nhiều tin vui, tài vận, tiền bạc dồi dào. Người xưa có câu, năng nhặt chặt bị, vì thế bản mệnh chớ nên xem thường những khoản tiền nhỏ, hãy tiết kiệm số tiền này để dành cho những trường hợp cấp bách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên thường rơi vào tình trạng ôm đồm nhiều việc. Hãy bình tĩnh hơn trong mọi việc, bởi thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng và nỗ lực.

Con giáp này được quý nhân che chở nên đường tình duyên tiến triển rất hài hòa, tốt đẹp. Trong nhà gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm, thấu hiểu nhau, cả bản mệnh và đối phương đều có ý thức chăm lo cho gia đình nên dù có mâu thuẫn, bất đồng ý kiến cũng nhanh chóng được hóa giải một cách êm đẹp.

Con giáp tuổi Tuất

Từ ngày 1/3 đến 31/3, Chính Tài độ mệnh, chủ nhật này tuổi Tuất có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống nhờ tài chính vững vàng. Nhiều người kêu ca hết Tết là hết tiền nhưng con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định nên cũng đỡ hơn phần nào.

Ảnh minh họa: Internet

Có điều, tiền bạc ổn thỏa nhưng tình duyên vẫn chưa ổn khi mà Thủy Thổ mâu thuẫn với nhau, người độc thân mãi chưa tìm thấy được cho mình mảnh tình vắt vai. Giữa sắc xuân lan tràn mà ngồi cô đơn kể cũng buồn.

Những chú Chó có thể thử mở lòng mình để đón nhận tình yêu. Đừng quá kén chọn, hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu, cũng là cho chính mình cơ hội để được hưởng yêu thương, đâu có thiệt thòi chi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!