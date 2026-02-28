Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 28/02/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Hết tháng Giêng, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần có cơ hội phát tài, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong khoảng thời gian vừa qua. 

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, bạn dễ rơi vào cảnh “múa rìu qua mắt thợ”, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.  

 

Thủy sinh Mộc, con giáp này cũng là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai. 

Con giáp tuổi Mùi 

Hết tháng Giêng, được quý nhân Tam Hội ở bên giúp sức, người tuổi Mùi sẽ chẳng còn phải lo lắng đến những vấn đề phát sinh trong thời gian này nữa. Dù có gặp phải vướng mắc nào con giáp này cũng dễ dàng giải quyết. Sự trợ giúp của mọi người xung quanh khiến cho công việc trở nên trôi chảy suôn sẻ hơn rất nhiều. 

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự xuất hiện của Chính Quan như lời khẳng định về những gì mà bạn đang cống hiến. Hãy tiếp tục khai phá những tiềm năng còn ẩn giấu nơi bạn, cộng thêm với sự tự tin của bản thân, bạn có thể sớm nhận thêm những trọng trách hoàn toàn mới.

 

Trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ này, chuyện tình cảm của bản mệnh như bước sang một trang mới. Các cặp đôi sớm tính đến chuyện về chung một nhà. Người độc thân cũng có thể nhân dịp này để bày tỏ tình cảm, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời khả quan từ người ấy. 

Con giáp tuổi Thân 

Hết tháng Giêng, vận trình tài lộc của tuổi Thân không được thuận lợi, cần đề phòng kẻo lọt vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Có những chuyện nói dễ là dễ, nói khó là khó nhưng có những chuyện thì ngược lại. Khi bị tiểu nhân lừa gạt hết tiền bạc bản mệnh mới biết thì đã quá muộn màng.

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Thân còn dễ lâm vào thế khó khi bị nửa kia hiểu lầm tình cảm của mình. Con giáp này không được khéo léo nên có thể khiến cho đối phương cảm thấy chưa đủ an tâm. Bản mệnh nên học cách bày tỏ tình cảm nhiều hơn nữa, để đối phương vững tin vào tình cảm của mình.

Sự thiếu tin tưởng có thể dẫn đến nghi ngờ, hiểu lầm cùng những rạn nứt đáng tiếc. Hỏa Kim xung khắc, người độc thân có những mâu thuẫn trong chính con người mình. Nửa muốn tiến tới, nửa lại sợ bị tổn thương, cũng vì thế mà mãi tuổi Thân vẫn chưa tìm được nơi gửi gắm tình cảm của mình.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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