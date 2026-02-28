Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức

Tâm sự gia đình 28/02/2026 12:47

Tột cùng chịu đựng, tôi quyết định ly hôn chồng. Vì nếu một người chồng ngoại tình mù quáng thì cũng không còn sống có trách nhiệm với gia đình. Một người đàn ông như thế chỉ ngày càng khiến mẹ con tôi thống khổ.

Tôi quen chồng qua người quen giới thiệu, gần 30 thì chúng tôi lấy nhau. Tôi biết chồng từng có một mối tình sâu đậm, còn anh lại là tình đầu của tôi. 7 năm là vợ chồng với nhau, chúng tôi có hai cậu con trai kháu khỉnh.

Mấy tháng trước tôi phát hiện chồng ngoại tình, đây là cú sốc lớn với tôi. Tôi biết anh không phải kiểu người thích chơi qua đường, vì anh đối xử với mẹ con tôi 7 năm qua luôn hết lòng. Chỉ vì một ngày gặp lại người yêu cũ mà anh mất trí lao vào hố sâu ngoại tình. Tôi vừa thấy đau lòng vừa tuyệt vọng. Đau lòng vì tôi dành hết những gì đầu tiên của mình cho anh, còn anh lại đang tâm quay lại với người cũ mà bỏ vợ con.

 

Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng mình. Tôi còn dạy hai con gần gũi cha nhiều hơn. Tôi muốn để anh hiểu gia đình mới là của cải lớn nhất trong đời người. Dù vậy, đôi lúc tôi vẫn thấy đau lòng bất lực. Tôi biết anh vẫn nhắn tin cho bồ. Tôi biết anh thường về trễ là để sang gặp bồ. Tôi cũng biết anh mua những bộ váy mới cho bồ.

Tôi cứ biết rồi tự làm mình khổ sở nhưng lại giả vờ như chẳng biết gì. Tôi nhìn chồng dần thay đổi thành một người hoàn toàn xa lạ. Hết cách, tôi đành đến nhà nhân tình để nói chuyện. Nhưng cô ta chẳng thèm ngó ngàng tới tôi, còn nói năng với giọng thách thức. Để đáp trả lại tôi, cô ta báo với chồng tôi, khiến anh càng ghét hận tôi vì tổn thương cô ta.

Tột cùng chịu đựng, tôi quyết định ly hôn chồng. Vì nếu một người chồng ngoại tình mù quáng thì cũng không còn sống có trách nhiệm với gia đình. Một người đàn ông như thế chỉ ngày càng khiến mẹ con tôi thống khổ.

Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi tôi chưa kịp mở lời ly hôn thì chồng tôi đã trở về xin tôi tha thứ. Anh nhận lỗi với tôi và mong tôi cho anh cơ hội. Tôi muốn con mình có gia đình, và cũng vì còn tình cảm với anh mà tôi gật đầu đồng ý. Tôi nào ngờ ngay sau đó tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng đau thấu tim gan.

Chiều hôm đó tôi đi công tác về sớm, hai con thì được gửi về nhà ngoại. Tôi không báo chồng mình về trước thời gian đã nói, tôi đi thẳng về nhà. Khi tôi vào nhà thì chồng không phát hiện, anh đang ở trong phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với ai đó nên yên lặng đi vào. Cửa phòng ngủ để hở nên càng đi đến gần tôi càng nghe rõ giọng anh run rẩy như đang khóc:

“Em nói em phải về với chồng em thì anh về với vợ anh. Kiếp này mình yêu nhau nhiều cỡ nào cũng không thể bên nhau. Nhưng nếu sau này em muốn bỏ tất cả để quay về bên anh thì hãy nói với anh, anh sẵn sàng đi với em”.

Tôi nghe chồng nói những lời mà cõi lòng tan nát. Đây rõ ràng là người đàn ông đã có gia đình, vậy mà anh còn nói những lời vô trách nhiệm tàn nhẫn như thế được sao? Nhưng cũng nhờ cảnh tượng hôm đó mà tôi đã hoàn toàn thôi hy vọng vào người chồng ngoại tình của mình. Tôi quay người rời đi, viết đơn ly hôn và không còn chút lưu luyến nào nữa.

Tôi từng nghe ai đó nói rằng, đau quá tự khắc buông. Giờ thì tôi đã đau đủ nhiều để ra đi buông bỏ hết. Từ giờ, tôi chỉ sống vì hai con của mình.

Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

3 năm trước Mai có mang với người đàn ông nọ, tôi không rõ đó là ai vì có hỏi thế nào Mai cũng không kể, chỉ biết rằng anh ta đã có gia đình và chẳng muốn dính líu gì đến mẹ con Mai, tất cả là chuyện ngoài ý muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức

Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" tìm gặp, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc nức nở

Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" tìm gặp, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận là con mình, chồng vẫn "rụng rời" khi thấy đứa trẻ giống hệt ông hàng xóm

Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận là con mình, chồng vẫn "rụng rời" khi thấy đứa trẻ giống hệt ông hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long

Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Đòi con dâu đối xử như mẹ ruột, bà mẹ chồng "vỡ mộng" sau 3 ngày vì... được chiều quá hóa sợ

Đòi con dâu đối xử như mẹ ruột, bà mẹ chồng "vỡ mộng" sau 3 ngày vì... được chiều quá hóa sợ

Chồng đòi ly hôn vì vợ vô sinh, mẹ chồng hùa theo nhưng lại lén tặng con dâu 1 tỷ cùng lời thú nhận đẫm nước mắt

Chồng đòi ly hôn vì vợ vô sinh, mẹ chồng hùa theo nhưng lại lén tặng con dâu 1 tỷ cùng lời thú nhận đẫm nước mắt

"Ngủ nướng" quên nấu cơm, dâu mới bị mẹ chồng đóng gói hành lý đuổi thẳng về nhà ngoại

"Ngủ nướng" quên nấu cơm, dâu mới bị mẹ chồng đóng gói hành lý đuổi thẳng về nhà ngoại