Chồng đòi ly hôn vì vợ vô sinh, mẹ chồng hùa theo nhưng lại lén tặng con dâu 1 tỷ cùng lời thú nhận đẫm nước mắt

Tâm sự gia đình 27/02/2026 20:00

Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.

Với phụ nữ, khổ nhất là không sinh được con khi chồng và gia đình chồng cứ mong ngóng từng ngày. Đây cũng là lý do nhiều người phụ nữ bị bỏ rơi. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh bi thương đó. Sau 4 năm bụng chẳng thể to lên, chồng hét vào mặt tôi một câu: “Ly hôn đi!”.

Trong 2 năm đầu mới lấy nhau, thấy cả hai cứ thả mà vẫn im hơi lặng tiếng, tôi đã khéo nói với chồng đi thăm khám bác sĩ. Nhưng anh vì sĩ diện đàn ông mà một mực từ chối. Mẹ chồng tôi không đồng ý, bà nói cứ để tự nhiên. Thấy thế tôi cũng không còn cách nào khác.

Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.

Chồng đòi ly hôn vì vợ vô sinh, mẹ chồng hùa theo nhưng lại lén tặng con dâu 1 tỷ cùng lời thú nhận đẫm nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi khi đó không can ngăn con trai mà còn cười hùa theo: “Không đẻ được thì ly hôn đi, con trai tôi khỏe mạnh chẳng có bệnh tật gì”. Rồi bà quay sang nhẹ giọng với con trai: “Thôi cũng là vợ chồng 4 năm rồi, con cho nó thêm một năm xem sao. Hết một năm mà vẫn không có thì ly hôn cũng không muộn”.

Nghe thế tôi càng uất ức nghẹn ngào, không đi thăm khám thì biết ai có bệnh chứ? Sao lại đổ hết lỗi lên tôi? Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi muốn buông bỏ hết, ly hôn thì ly hôn. Nhưng tôi lại chẳng ngờ khuya hôm đó mẹ chồng nhắn tin gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng.

Tôi sốc ngất khi mẹ chồng dúi vào tay tôi số tiền 1 tỷ, rồi tiết lộ một bí mật động trời bị che giấu. Hóa ra ngày trước chồng tôi từng gặp tai nạn nghiêm trọng, giữ được mạng nhưng lại mất đi khả năng có con. Cha mẹ chồng tôi thương anh nên giấu kín, không để con trai biết. Giờ bà cầu xin tôi giữ bí mật giúp bà, tìm kiếm tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng để thụ tinh. Bà muốn tôi giấu chồng để anh tin đó là con của anh. Bà còn nói chỉ cần tôi sinh được con thì bà sẽ lập di chúc để hết tài sản lại cho đứa trẻ này.

Nghe mẹ chồng nài nỉ rớt nước mắt không ngừng, tôi chỉ thấy thương bà. Bà cũng chỉ là một người mẹ hết lòng bảo vệ con trai. Nếu tôi muốn tiếp tục sống chung với chồng thì đây là cách duy nhất. Nhưng liệu bí mật này có giữ cả đời được không? Đến khi bị bại lộ, chồng tôi sẽ càng điên cuồng khi bị cả vợ và cha mẹ lừa dối.

Tôi thật sự không biết phải làm sao, nói rõ ràng với chồng để anh đối diện, hay là cứ chọn ly hôn khi tình cảm của cả hai cũng đã không còn nhiều như trước?

Từng định viết đơn ly hôn vì nghi chồng có bồ, tôi lặng người khi đọc sấp giấy anh trao đúng ngày sinh nhật

Từng định viết đơn ly hôn vì nghi chồng có bồ, tôi lặng người khi đọc sấp giấy anh trao đúng ngày sinh nhật

Giờ thì không cần mở tôi cũng biết trong đó là gì, còn gì khác ngoài tờ đơn ly hôn anh ký sẵn. Thời gian qua đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sự thật, tôi rơi nước mắt chấp nhận buông xuôi hy vọng cuối cùng. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ sau ngày 28/2/2026

3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ sau ngày 28/2/2026

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Sau ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chồng đòi ly hôn vì vợ vô sinh, mẹ chồng hùa theo nhưng lại lén tặng con dâu 1 tỷ cùng lời thú nhận đẫm nước mắt

Chồng đòi ly hôn vì vợ vô sinh, mẹ chồng hùa theo nhưng lại lén tặng con dâu 1 tỷ cùng lời thú nhận đẫm nước mắt

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn kịch "chồng chung" suốt 7 năm chính thức hạ màn, sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Màn kịch "chồng chung" suốt 7 năm chính thức hạ màn, sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

Tâm sự tình yêu 4 giờ 46 phút trước
Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

"Ngủ nướng" quên nấu cơm, dâu mới bị mẹ chồng đóng gói hành lý đuổi thẳng về nhà ngoại

"Ngủ nướng" quên nấu cơm, dâu mới bị mẹ chồng đóng gói hành lý đuổi thẳng về nhà ngoại

Từng định viết đơn ly hôn vì nghi chồng có bồ, tôi lặng người khi đọc sấp giấy anh trao đúng ngày sinh nhật

Từng định viết đơn ly hôn vì nghi chồng có bồ, tôi lặng người khi đọc sấp giấy anh trao đúng ngày sinh nhật

12h đêm thấy giúp việc diện đồ sexy lẻn ra ngoài, tôi bí mật bám theo để rồi "chết đứng" khi thấy người đàn ông cô ta gặp

12h đêm thấy giúp việc diện đồ sexy lẻn ra ngoài, tôi bí mật bám theo để rồi "chết đứng" khi thấy người đàn ông cô ta gặp

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Chồng dúi 3 triệu vào tay mỗi lần "xong chuyện", tôi rụng rời phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau xấp tiền ấy

Chồng dúi 3 triệu vào tay mỗi lần "xong chuyện", tôi rụng rời phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau xấp tiền ấy

Phía sau sự cuồng nhiệt của vợ là một bí mật khiến tôi "ngã ngửa" ngay sau đêm tân hôn

Phía sau sự cuồng nhiệt của vợ là một bí mật khiến tôi "ngã ngửa" ngay sau đêm tân hôn