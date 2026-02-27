28 năm 'ế bền vững', cô nàng đi chùa cầu duyên 'vớ' ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

Tâm sự tình yêu 27/02/2026 18:00

Vào hiên trú thì anh ý chủ động cởi áo khoác đưa cho em, em bảo không cần đâu anh, thì a ý nói, em mặc sơ mi trắng kìa, mưa này nên khoác áo anh vào. Eo ôi... lúc đấy em đã có cảm tình với anh ngày rồi, sao trên đời lại có người con trai tinh tế thế nhỉ.

Mới đây, trong một hội nhóm dành riêng cho phụ nữ, cô nàng tự nhận mình "28 tuổi vẫn ế chỏng chơ, chưa một lần được trai tán" bỗng 'vớ' được chồng như ý nguyện sau buổi đi chùa cầu duyên khiến hội chị em bàn tán xôn xao.

Cô nàng chia sẻ: 

 

Hôm nay là đám cưới của em các chị ạ.

Nghĩ lại cũng lạ lắm, em đến năm 28 tuổi vẫn ế chỏng chơ, chưa một lần được trai tán hay được một ai thích thầm, nghĩ nó buồn khủng khiếp, bạn bè thì 3-4 mối tình vắt vai, thất tình lên thất tình xuống, khóc như mưa, còn em chưa từng biết cảm giác thất tình hay nắm tay bạn khác giới là gì.

Thấy bản thân vô duyên quá, em mới đi chùa cầu duyên thử, vừa khấn và thắp hương xong thì trời cũng bắt đầu mưa to, em chạy vội vào hiên chùa để trú, vừa nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy thì va phải một anh, cao m8, đẹp trai vô cùng, em hoảng hốt xin lỗi, thì anh ý kéo tay em chạy vô hiên để trú, vừa kéo vừa bảo "nhanh lên em không ướt hết giờ "

Vào hiên trú thì anh ý chủ động cởi áo khoác đưa cho em, em bảo không cần đâu anh, thì a ý nói, em mặc sơ mi trắng kìa, mưa này nên khoác áo anh vào. Eo ôi... lúc đấy em đã có cảm tình với anh ngày rồi, sao trên đời lại có người con trai tinh tế thế nhỉ.

28 năm 'ế bền vững', cô nàng đi chùa cầu duyên 'vớ' ngay cực phẩm 1m80, 6 múi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 đứa em trú được khoảng 15 phút thì trời ngừng mưa, anh hỏi em ở đâu, đi xe máy à, em bảo em đi xe buýt, anh ấy cười rồi nói em ở đâu anh chở về, chả hiểu lúc ý em nghĩ gì mà cũng leo lên xe anh để anh chở về, trong khi anh là người mà em chưa bao giờ gặp. Chở về xong thì hoá ra em với anh ở cùng khu, anh bảo cho anh số điện thoại thi thoảng liên lạc đi cafe cho đỡ buồn, em không do dự mà cho khẩn trương luôn.

Sau 1 tháng thì 2 đứa em yêu nhau, em tỏ tình trước, 3 tháng thì dẫn nhau về gặp phụ huynh, phụ huynh 2 bên quyết định là 3 tháng sau cưới.... thế là có đám cưới của em ngày hôm nay các chị ạ.

Các chị có tin vào duyên kiếp không, em cảm giác như em với anh đã từng rất yêu nhau rồi ấy, vừa gặp mặt đã thấy rất thân thuộc, quen nhau 6 tháng bọn em cảm giác như vô cùng hợp nhau và hạnh phúc lắm, anh luôn quan tâm em từ cái nhỏ nhặt nhất và chăm lo cho em.

Các chị mà ế thì đừng sợ có thể duyên các chị chưa đến, làm buổi cầu duyên đi, biết đâu lại gặp được tân lang như ý giống em, chúc các chị em may mắn nhé...

Không rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng bài chia sẻ của cô nàng vẫn đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Không oán hận lời chê nghèo năm ấy, chàng trai thành đạt trở về trả ơn mẹ người yêu cũ theo cách không ai ngờ.

Không oán hận lời chê nghèo năm ấy, chàng trai thành đạt trở về trả ơn mẹ người yêu cũ theo cách không ai ngờ.

Tôi chẳng nhớ rõ mẹ đã nói gì, trong kí ức vụn vỡ của tôi là chỗ tò he bấy nhầy, là những lời miệt thị của mẹ tôi cho Năm, là ánh mắt buồn tủi lẫn căm hận của Cún nhìn tôi và mẹ, là tôi bị lôi xồng xộc về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Màn kịch "chồng chung" suốt 7 năm chính thức hạ màn, sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Màn kịch "chồng chung" suốt 7 năm chính thức hạ màn, sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Ngoại tình 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 16 phút trước
Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Không oán hận lời chê nghèo năm ấy, chàng trai thành đạt trở về trả ơn mẹ người yêu cũ theo cách không ai ngờ.

Không oán hận lời chê nghèo năm ấy, chàng trai thành đạt trở về trả ơn mẹ người yêu cũ theo cách không ai ngờ.