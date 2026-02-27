Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 27/02/2026 18:45

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình đồng thời những ấp ủ bấy lâu cũng có thể hiện thực hóa. Những bạn đang tìm kiếm công việc mới sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Bạn còn nhận được những khoản thu mới từ công việc làm ăn bên ngoài của mình. Con giáp này có thể thừa thắng xông lên để tiếp tục mang về nhiều lợi nhuận hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vượng sắc và diễn ra suôn sẻ. Người đã kết hôn đón nhận nhiều niềm vui lớn còn người độc thân đang duy trì tốt các mối quan hệ xã giao, từ đó gia tăng cơ hội một nửa yêu thương cho mình. 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông, suôn sẻ. May mắn là người tuổi này gặp được có được vận may trong ngày, từ đó tìm thấy nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao. Thêm vào đó, khả năng giao tiếp khôn khéo giúp bản mệnh nhanh chóng thăng tiến trong tương lai. Công việc tiến triển tốt đẹp giúp con giáp này có được nguồn thu nhập đáng mơ ước nhưng đừng vì thế mà tiêu xài một cách hoang phí nếu không muốn bị “rỗng túi” vào cuối tuần.  

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người đã kết hôn đón nhận nhiều niềm vui lớn còn người độc thân đang duy trì tốt các mối quan hệ xã giao, từ đó gia tăng cơ hội một nửa yêu thương cho mình. 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông. Người tuổi này cũng sẽ có sự nâng đỡ của Trường Sinh vận nên đã đem tới nhiều ý tưởng làm việc hơn cho mình. Những ý kiến đóng góp vào công việc của đội nhóm giúp bản mệnh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự nâng đỡ của Chính Tài đã giúp cho nguồn thu nhập của con giáp này gia tăng đáng kể. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ diễn ra như ý. Người tuổi này có xu hướng luôn giữ kín và không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với bất kỳ ai. Ngoài ra, mẫu người trong lòng của bạn phải là người thông minh, có cùng sở thích, đặc biệt phải chung thủy và biết tôn trọng lẫn nhau.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 16 phút trước
Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở