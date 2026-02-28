Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/02/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông trong 9 ngày đầu tháng 3 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu

Trong 9 ngày đầu tháng 3, Chính Ấn nhập cục giúp cho người tuổi Dậu thêm vững tin hơn vào năng lực của bản thân, dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Những thử thách xuất hiện trước mắt bạn cũng chính là cơ hội để bản thể hiện mình, khẳng định vị thế của bản thân trong tập thể. 

Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này đang tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ này. Bạn nhận được sự ủng hộ hết mình từ nửa kia, cả hai cùng nhau chung tay vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. 

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 9 ngày đầu tháng 3, được quý nhân Tam Hội ở bên giúp sức, người tuổi Mùi sẽ chẳng còn phải lo lắng đến những vấn đề phát sinh trong thời gian này nữa. Dù có gặp phải vướng mắc nào con giáp này cũng dễ dàng giải quyết. Sự trợ giúp của mọi người xung quanh khiến cho công việc trở nên trôi chảy suôn sẻ hơn rất nhiều. 

Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ này, chuyện tình cảm của bản mệnh như bước sang một trang mới. Các cặp đôi sớm tính đến chuyện về chung một nhà. Người độc thân cũng có thể nhân dịp này để bày tỏ tình cảm, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời khả quan từ người ấy. 

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 9 ngày đầu tháng 3, tuổi Sửu được Thực Thần ghé thăm nên bạn có nhiều niềm vui trong các buổi tụ họp, gặp gỡ với họ hàng, bạn bè. Bạn có thể nhận được những lời mời giao lưu, ăn uống hoặc thưởng thức một bữa tiệc đầu xuân năm mới vui vẻ bên bạn bè, đồng nghiệp.

Trong 9 ngày đầu tháng 3, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của bản mệnh có phần bằng phẳng hơn, không phải lo lắng quá nhiều. Bản mệnh giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hanh thông cho cả năm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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