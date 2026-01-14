9 trẻ em bị bỏ rơi chưa có giấy khai sinh tại Bệnh viện Từ Dũ

Đời sống 14/01/2026 15:28

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn gửi UBND phường Bến Thành về việc giải quyết 9 trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 1, TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM, UBND phường Bến Thành và Bệnh viện Từ Dũ yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc 9 trẻ em bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy khai sinh.

 

Theo VKSND khu vực 1, việc yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm việc viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các nhóm yếu thế và lợi ích công cộng.

Qua rà soát thông tin từ các cơ quan báo chí, VKSND khu vực 1 ghi nhận trường hợp 9 trẻ em bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ. Trong số này có 3 trẻ trai và 6 trẻ gái, trẻ lớn nhất hơn 1 tuổi, trẻ nhỏ nhất gần 6 tháng tuổi. Các trẻ lớn hiện được gửi tạm tại Làng Hòa Bình trong khuôn viên bệnh viện, trong khi các trẻ nhỏ hơn đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh.

9 trẻ em bị bỏ rơi chưa có giấy khai sinh tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 1
Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đưa 9 trẻ bị bỏ rơi đến các trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, phần lớn các trẻ bị bỏ rơi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đơn chiếc, không có điều kiện nuôi dưỡng. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12-2025, cả 9 trẻ vẫn chưa được cấp giấy khai sinh.

VKSND khu vực 1 nhận định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là quyền được khai sinh theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Để phục vụ công tác xác minh, VKSND khu vực 1 đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin, bao gồm: Nội dung công văn của Sở Y tế TPHCM đã gửi UBND phường Bến Thành về hướng dẫn quy trình xử lý; quá trình tiếp nhận và xác định nguồn thông tin của Sở Y tế; thông tin chi tiết từ Bệnh viện Từ Dũ về 9 trường hợp trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh, lý do chậm trễ, tình trạng sức khỏe, môi trường sinh sống và thông tin người thân (nếu có).

VKSND khu vực 1 đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin trong thời hạn 7 ngày nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 205/2025/QH15, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ em.

