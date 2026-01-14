Trước đó, khoảng 3h40 sáng 14/1, xe khách chở 11 người đã va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 (đoạn qua xã Đồng Tiến) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 14/1, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, gồm: ông P.V.N. (SN 1966), em V.Đ.Q.A. (SN 2008), ông H.B.A. (SN 1976) và ông T.Q. (SN 1962).

Danh sách 5 người bị thương gồm: ông Đ.V.N. (SN 1957), ông Đ.H. (SN 1962), ông T.V.A. (SN 1968), ông Đ.V.H. (SN 1972) và ông T.K.L. (SN 1970). Đáng chú ý, toàn bộ 9 nạn nhân thương vong đều cùng trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các nạn nhân bị thương không nguy kịch. Tuy nhiên, theo nguyện vọng gia đình, 4 trường hợp này đã được chuyển lên các bệnh viện tại Hà Nội (trong đó có Bệnh viện Việt Đức) để tiếp tục điều trị.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn xảy ra vào 3h30 cùng ngày, giữa ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS 38C-229.xx, do anh Phan Văn Trường (SN 1986, ở thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe tải mang BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, ở thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô khách chở 9 người, đang di chuyển theo hướng từ Nghệ An đi Hà Nội. Xe khách đã đâm vào phía sau bên trái thùng xe tải đang dừng, đỗ sát lề phải theo chiều di chuyển.

Báo cáo cũng nêu rõ, xe tải dừng, đỗ trên cao tốc là do đoạn đường phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý.

Ngay sau đó, một ô tô đầu kéo khác mang BKS 36C-111.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx, do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, ở thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, tiếp tục đâm vào phía sau thùng xe tải và một phần hông trước bên phải của ô tô khách.

9 trẻ em bị bỏ rơi chưa có giấy khai sinh tại Bệnh viện Từ Dũ Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn gửi UBND phường Bến Thành về việc giải quyết 9 trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-4-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-tai-nan-lien-hoan-tren-cao-toc-750867.html