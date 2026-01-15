Vụ cần cẩu sập trúng tàu hỏa lầm gần 100 người thương vong: Nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng

Thế giới 15/01/2026 07:00

Ngày 14/1, ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một cần cẩu tại công trường xây dựng đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách, khiến tàu trật bánh và bốc cháy tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cập nhật mới nhất từ cơ quan chức năng Thái Lan, tính đến chiều 14-1, thảm kịch cần cẩu rơi trúng tàu chở khách đang di chuyển tại tỉnh Nakhon Ratchasima (đông bắc Thái Lan) đã khiến 32 người thiệt mạng, 66 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp bị chấn thương nặng. Ngoài ra, 3 người vẫn đang mất tích, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát, theo tờ Nation Thailand.

Theo nhà chức trách, nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng, một số nạn nhân không còn nguyên vẹn. Vì vậy, các cơ quan chức năng cho biết sẽ chờ kết quả giám định pháp y trước khi chính thức xác nhận danh tính các nạn nhân.

Cùng ngày, Công ty Italian-Thai Development (ITD) - đơn vị thi công - đã phát đi thông cáo báo chí, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương.

Trong thông cáo, ITD thừa nhận trách nhiệm liên quan sự cố, đồng thời cam kết bồi thường đầy đủ cho gia đình các nạn nhân tử vong và hỗ trợ toàn diện cho những người bị thương, bao gồm chi phí y tế, chăm sóc và các hỗ trợ cần thiết khác.

Vụ cần cẩu sập trúng tàu hỏa lầm gần 100 người thương vong: Nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng - Ảnh 1Vụ cần cẩu sập trúng tàu hỏa lầm gần 100 người thương vong: Nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 22 người thiệt mạng, 79 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng

Doanh nghiệp này cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hỗ trợ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình.

Bên cạnh những con số thương vong, thảm kịch tại Nakhon Ratchasima còn để lại nhiều câu chuyện khiến dư luận bàng hoàng, báo Khaosod đưa tin.

Một trong những nạn nhân được xác định là cô Chananyat Wongchan, hành khách ngồi tại toa số 2 của đoàn tàu. Theo người thân, cô Chananyat gặp nạn khi đang trên đường trở về quê để chịu tang cha.

Chỉ một ngày trước khi tai nạn xảy ra, cô Chananyat đã đăng tải trên mạng xã hội thông báo về sự ra đi của cha và cho biết sẽ sớm về nhà.

 

Vụ cần cẩu sập trúng tàu hỏa lầm gần 100 người thương vong: Nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng - Ảnh 3Vụ cần cẩu sập trúng tàu hỏa lầm gần 100 người thương vong: Nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng - Ảnh 4
Lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang nỗ lực giải cứu các hành khách còn mắc kẹt trong những toa tàu bị hư hại nặng

Theo thông tin từ VTC News, sáng sớm 14-1, khi một người họ hàng nhắn tin hỏi lịch trình, cô trả lời lúc 6 giờ 28 phút rằng sẽ về đến nơi trong ngày. Vài giờ sau, thảm kịch ập đến.

 

Chiều cùng ngày, bạn trai của cô Chananyat đăng tải hình ảnh từ hiện trường, xác nhận thi thể cô đã được tìm thấy, kèm dòng chia sẻ đầy đau đớn: “Từ vụ sập cần cẩu lên tàu hỏa, tôi đã tìm thấy thi thể bạn gái mình. Hôm nay là ngày trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ”.

Bên cạnh đó, ông Tor - một người dân địa phương - cho biết ông là một trong những người đầu tiên lao tới hiện trường để hỗ trợ cứu nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang ở nhà thì nghe thấy tiếng động lớn do cần cẩu đổ sập, ngay sau đó là lửa và khói bụi bùng lên dữ dội.

“Khi chạy tới nơi, tôi thấy đã có nhiều người tử vong” - ông Tor kể lại.

Ông cho biết đã cố gắng giải cứu một em nhỏ bị mắc kẹt trong toa tàu. Sau khi nghe tiếng người mẹ cầu cứu, ông quay lại tiếp tục hỗ trợ và cứu được cả hai mẹ con, những người may mắn sống sót.

Một đoàn tàu chở khách từ thủ đô Bangkok của Thái Lan đi khu vực đông bắc nước này đã bị trật bánh sau khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống nóc một toa.

