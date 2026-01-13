Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Yeison Jiménez qua đời ở tuổi 35 sau vụ rơi máy bay xảy ra ngày 10/1 tại Colombia.

Theo thông tin từ VnExpress, Yeison Jimenez và nhóm của anh đang trên đường đến buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra tối 10/1. Chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Paipa ở tỉnh Tundama, Colombia, do không đạt được độ cao cần thiết. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng, người chứng kiến đã la hét khi chiếc máy bay đến cuối đường băng trước khi lao xuống đất và chìm trong biển lửa.

Hiện trường vụ rơi máy bay của ca sĩ Yeison Jiménez - Ảnh: DM Các nạn nhân gồm phi công, cơ phó và 4 hành khách, trong đó có Jimenez, 34 tuổi, một nghệ sĩ từng biểu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trước khi lên máy bay, nhạc sĩ này đã chia sẻ một dòng trạng thái cuối cùng đầy ám ảnh trên Instagram. Anh viết: "Luôn khiêm nhường, bởi vì những gì Chúa ban cho bạn, Ngài cũng có thể lấy đi". Nhiếp ảnh gia Weisman Mora đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh của họ trên máy bay ngay trước khi cất cánh. Người này cũng được xác định là một trong những nạn nhân.

Chiếc máy bay đang hướng về thành phố Medellin, gần thị trấn Marinilla, nơi Yeison dự kiến biểu diễn. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngay sau 4h chiều giờ địa phương ngày 10/1. Nam ca sĩ Yeison Jiménez Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan Hàng không Dân dụng Colombia cho biết: "Thật không may, sau khi lực lượng cứu hộ và Cảnh sát Quốc gia đến hiện trường vụ tai nạn, toàn bộ 6 người trên máy bay đã thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng Yeison Jimenez". Jimenez, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ bắt đầu biểu diễn từ năm 7 tuổi, trước đó đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên podcast rằng anh đã nhiều lần mơ thấy mình sẽ chết trong một tai nạn máy bay. Anh ấy nói: "Tôi bắt đầu mơ về một chủ đề rất tế nhị, đó là chúng tôi sắp gặp tai nạn. Tôi thấy điều đó 3 lần trong giấc mơ tai nạn của mình. Tôi chưa bao giờ nói điều này trước đây, không ai biết cả. Ba lần, hai giấc mơ ở Tây Ban Nha". Ngoài Jimenez và nhiếp ảnh gia của anh, các nạn nhân khác của vụ tai nạn đã được xác định danh tính là phi công Hernando Torres, Juan Manuel Rodriguez, Oscar Marin và Jefferson Osorio. Chiếc máy bay được cho là thuộc sở hữu của công ty YJ Company SAS của nam ca sĩ.

Mẹ mải nhắn tin với bạn trai khiến con gái 3 tuổi tử vong dưới hồ bơi Một người mẹ nói chuyện điện thoại suốt 45 phút với những người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò trong khi con gái 3 tuổi ngã vào bể bơi.-

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-may-bay-khien-6-nguoi-tu-vong-mot-nam-ca-si-bo-lai-vo-va-3-con-nho-750802.html