Rạng sáng 11/1 (giờ địa phương), một vụ nổ bình gas nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà ở thủ đô Islamabad của Pakistan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có cô dâu và chú rể vừa tổ chức tiệc cưới.

Theo thông tin từ VnExpress, vụ nổ xảy ra vào sáng sớm 11/1 (theo giờ địa phương), tại một khu dân cư ở trung tâm Islamabad, không lâu sau khi gia đình tổ chức tiệc cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Trong lúc nhiều khách mời vẫn đang nghỉ lại nhà, bình gas bất ngờ phát nổ, làm sập một phần công trình.

Cảnh sát Islamabad cho biết vụ nổ khiến ít nhất 8 người tử vong, trong đó có cô dâu và chú rể. Bảy người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Một số ngôi nhà lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi sức ép từ vụ nổ.

Quan chức địa phương Sahibzada Yousaf cho hay lực lượng chức năng nhận được tin báo từ sáng sớm và vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Các đội pháp y được huy động để rà soát hiện trường giữa đống đổ nát.

Hiện trường vụ việc thương tâm - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước thảm kịch đau lòng, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn tới gia đình người thiệt mạng.

Cảnh sát bước đầu xác định vụ việc có liên quan đến bình khí gas hóa lỏng (LPG) – loại nhiên liệu được nhiều hộ gia đình Pakistan sử dụng phổ biến, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc.

Trong nhiều năm qua, các vụ rò rỉ hoặc nổ bình gas đã gây ra không ít tai nạn chết người tại quốc gia Nam Á này.

Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng, ông Sharif đã chỉ đạo các cơ quan y tế huy động tối đa nguồn lực để cứu chữa người bị thương, đồng thời yêu cầu điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến vụ nổ.

