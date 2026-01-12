Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Thế giới 12/01/2026 13:59

Rạng sáng 11/1 (giờ địa phương), một vụ nổ bình gas nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà ở thủ đô Islamabad của Pakistan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có cô dâu và chú rể vừa tổ chức tiệc cưới.

Theo thông tin từ VnExpress, vụ nổ xảy ra vào sáng sớm 11/1 (theo giờ địa phương), tại một khu dân cư ở trung tâm Islamabad, không lâu sau khi gia đình tổ chức tiệc cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Trong lúc nhiều khách mời vẫn đang nghỉ lại nhà, bình gas bất ngờ phát nổ, làm sập một phần công trình.

Cảnh sát Islamabad cho biết vụ nổ khiến ít nhất 8 người tử vong, trong đó có cô dâu và chú rể. Bảy người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Một số ngôi nhà lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi sức ép từ vụ nổ.

Quan chức địa phương Sahibzada Yousaf cho hay lực lượng chức năng nhận được tin báo từ sáng sớm và vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Các đội pháp y được huy động để rà soát hiện trường giữa đống đổ nát.

Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc thương tâm - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước thảm kịch đau lòng, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn tới gia đình người thiệt mạng.

Cảnh sát bước đầu xác định vụ việc có liên quan đến bình khí gas hóa lỏng (LPG) – loại nhiên liệu được nhiều hộ gia đình Pakistan sử dụng phổ biến, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc.

Trong nhiều năm qua, các vụ rò rỉ hoặc nổ bình gas đã gây ra không ít tai nạn chết người tại quốc gia Nam Á này.

Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng, ông Sharif đã chỉ đạo các cơ quan y tế huy động tối đa nguồn lực để cứu chữa người bị thương, đồng thời yêu cầu điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến vụ nổ.

Núi rác cao bằng 4 tầng nhà đổ sập, 1 người tử vong, 38 người mất tích

Núi rác cao bằng 4 tầng nhà đổ sập, 1 người tử vong, 38 người mất tích

Theo truyền thông địa phương, một núi rác đổ sập xuống, đè lên tòa nhà tại bãi tập kết Binaliw, một cơ sở do chính quyền địa phương quản lý ở thành phố Cebu, miền Trung Philippines vào chiều 8/1.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ bình gas tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Từ đây đến nghỉ lễ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, 3 con giáp hút cạn tiền bạc, Tài Lộc bạt ngàn, đại Phú đại Quý, cứ thế mà giàu, sống trong sung sướng

Từ đây đến nghỉ lễ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, 3 con giáp hút cạn tiền bạc, Tài Lộc bạt ngàn, đại Phú đại Quý, cứ thế mà giàu, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Kể từ ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Khi người đàn bà cố gắng chống lại số phận nhưng lại bị cuộc đời 'vùi dập' bằng cơn đột quỵ của chồng

Khi người đàn bà cố gắng chống lại số phận nhưng lại bị cuộc đời 'vùi dập' bằng cơn đột quỵ của chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị tẩy chay vì 'than nghèo kể khổ'

Nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị tẩy chay vì 'than nghèo kể khổ'

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Bị mẹ chồng đuổi thẳng về ngoại chỉ vì tội ham ngủ quên nấu cơm, nàng dâu 'sốc nặng' trước điều kiện để được quay lại

Bị mẹ chồng đuổi thẳng về ngoại chỉ vì tội ham ngủ quên nấu cơm, nàng dâu 'sốc nặng' trước điều kiện để được quay lại

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì nghèo, 10 năm sau cậu bé 'rách rưới' quay lại với thân phận khiến bà vô cùng xấu hổ

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì nghèo, 10 năm sau cậu bé 'rách rưới' quay lại với thân phận khiến bà vô cùng xấu hổ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Núi rác cao bằng 4 tầng nhà đổ sập, 1 người tử vong, 38 người mất tích

Núi rác cao bằng 4 tầng nhà đổ sập, 1 người tử vong, 38 người mất tích

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Nổ kinh hoàng ở viện dưỡng lão, nhiều người tử vong và mất tích

Nổ kinh hoàng ở viện dưỡng lão, nhiều người tử vong và mất tích

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

Danh tính cặp vợ chồng chết cháy trong phòng xông hơi, nghi tay nắm cửa bị hỏng

Danh tính cặp vợ chồng chết cháy trong phòng xông hơi, nghi tay nắm cửa bị hỏng