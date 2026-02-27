Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Đời sống 27/02/2026 16:13

Ngày 27/2, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận báo cáo ban đầu từ Công an xã Krông Pắc về vụ việc chủ tiệm tạp hóa nghi bị xịt thuốc mê khi đang bán hàng, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/2, một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ việc cô gái bán hàng ở chợ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ.

"Chúng tôi đang vào cuộc xác minh danh tính của 2 phụ nữ có liên quan trong vụ việc để làm rõ", lãnh đạo Công an xã Krông Pắk thông tin.

Trước đó, trưa 25/2, chị C. (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa) đang bán hàng tại chợ Hòa An (xã Krông Pắk), có một người phụ nữ lạ bịt kín mặt bước vào đưa điện thoại cho chị xem và có thêm một phụ nữ khác cũng tiến sát vào nơi chị C. đang bán hàng.

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ - Ảnh 1
Hai người phụ nữ bịt kín mặt có nhiều biểu hiện bất thường khi tiếp xúc người bán hàng ở chợ

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận thấy 2 người phụ nữ này có nhiều biểu hiện lạ, chị C. lớn tiếng yêu cầu họ phải rời đi. Cùng lúc, mẹ chị C. cũng đi từ bên trong ra thì 2 phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi quầy bán hàng, ra phía ngoài chợ rồi lên xe máy di chuyển đi nơi khác.

Thời điểm 2 phụ nữ này rời khỏi quầy, chị C. bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ. Khi tỉnh lại, chị C. kiểm tra tài sản chưa phát hiện việc bị lấy cắp. Toàn bộ sự việc đều được camera an ninh ghi lại.

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ - Ảnh 2
Bài đăng trên mạng xã hội tìm hai người đi xe máy nghi liên quan vụ xịt thuốc mê tại chợ Hòa An

Trên mạng xã hội cũng nhanh chóng đăng tải clip về vụ việc cảnh báo người dân cảnh giác với 2 người phụ nữ này vì nghi họ đã xịt thuốc mê vào người bán hàng để lấy cắp tài sản.

Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’

Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’

Chị An cho biết khi phát hiện xe bốc cháy trên cao tốc, chồng chị đã cố tấp vào lề, tìm cách cứu 11 xe máy trên thùng nhưng bất thành vì lửa lan quá nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   bị xịt thuốc mê trộm cắp tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Tâm sự 45 phút trước
Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Đời sống 55 phút trước
Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Tâm sự tình yêu 1 giờ 15 phút trước
Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Người đàn ông tử vong sau khi bị một người nước ngoài khác tát ngã xuống đường trong cuộc tranh cãi

Người đàn ông tử vong sau khi bị một người nước ngoài khác tát ngã xuống đường trong cuộc tranh cãi

Video 1 giờ 40 phút trước
Cháy nhà, 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm, trong đó có 3 trẻ em khiến ai cũng xót xa

Cháy nhà, 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm, trong đó có 3 trẻ em khiến ai cũng xót xa

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’

Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn