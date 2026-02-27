Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Đời sống 27/02/2026 16:13

Ngày 27/2, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận báo cáo ban đầu từ Công an xã Krông Pắc về vụ việc chủ tiệm tạp hóa nghi bị xịt thuốc mê khi đang bán hàng, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/2, một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ việc cô gái bán hàng ở chợ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ.

"Chúng tôi đang vào cuộc xác minh danh tính của 2 phụ nữ có liên quan trong vụ việc để làm rõ", lãnh đạo Công an xã Krông Pắk thông tin.

Trước đó, trưa 25/2, chị C. (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa) đang bán hàng tại chợ Hòa An (xã Krông Pắk), có một người phụ nữ lạ bịt kín mặt bước vào đưa điện thoại cho chị xem và có thêm một phụ nữ khác cũng tiến sát vào nơi chị C. đang bán hàng.

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ - Ảnh 1
Hai người phụ nữ bịt kín mặt có nhiều biểu hiện bất thường khi tiếp xúc người bán hàng ở chợ

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận thấy 2 người phụ nữ này có nhiều biểu hiện lạ, chị C. lớn tiếng yêu cầu họ phải rời đi. Cùng lúc, mẹ chị C. cũng đi từ bên trong ra thì 2 phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi quầy bán hàng, ra phía ngoài chợ rồi lên xe máy di chuyển đi nơi khác.

Thời điểm 2 phụ nữ này rời khỏi quầy, chị C. bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ. Khi tỉnh lại, chị C. kiểm tra tài sản chưa phát hiện việc bị lấy cắp. Toàn bộ sự việc đều được camera an ninh ghi lại.

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ - Ảnh 2
Bài đăng trên mạng xã hội tìm hai người đi xe máy nghi liên quan vụ xịt thuốc mê tại chợ Hòa An

Trên mạng xã hội cũng nhanh chóng đăng tải clip về vụ việc cảnh báo người dân cảnh giác với 2 người phụ nữ này vì nghi họ đã xịt thuốc mê vào người bán hàng để lấy cắp tài sản.

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