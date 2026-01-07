Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Thế giới 07/01/2026 16:32

Trẻ sơ sinh bị cắt đứt ngón tay khi cắt dây rốn, địa phương ra thông báo hộ sinh bị đình chỉ công tác, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc!

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Red Star News, ngày 5/1, anh Sheng (cha bệnh nhi) nộp hồ sơ lên Ủy ban Y tế địa phương đề nghị giám định sai sót y khoa đối với kíp trực Bệnh viện Nhân dân huyện Xuy Đài. Phía bệnh viện đề xuất thương thảo mức bồi thường sau khi trẻ bình phục hoàn toàn, nhưng gia đình kiên quyết đòi công bằng ngay lập tức trước sai phạm chuyên môn nghiêm trọng này. Hiện sức khỏe bé trai ổn định và đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật nối ngón tay.

 

Sự cố y khoa hy hữu xảy ra sáng 25/12/2025. Vợ anh Sheng sinh mổ lúc 10h30, tuy nhiên phải đến 12h cùng ngày, bác sĩ mới thông báo tin dữ. Nữ hộ sinh giải thích trong quá trình cắt dây rốn, bé trai "đột nhiên cử động" khiến cô thao tác sai, cắt nhầm vào ngón giữa bàn tay trái.

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh - Ảnh 1
Hình ảnh em bé trong quá trình điều trị - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/1, Ủy ban Y tế huyện Xuyi xác nhận nguyên nhân vụ việc là do sai sót nghiêm trọng trong quá trình làm việc của nữ hộ sinh trực tiếp tham gia ca sinh. Nhân viên này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Bệnh viện Nhân dân huyện Xuyi đã khẩn trương sắp xếp chuyển em bé lên cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh, nơi ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong chiều cùng ngày.

Bé trai đã được xuất viện vào ngày 31/12/2025 và đang trong giai đoạn hồi phục tại nhà. Một nguồn tin trong hệ thống y tế cho biết bệnh viện đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị ban đầu, đồng thời tích cực phối hợp với quá trình điều tra và cam kết chịu trách nhiệm cho việc điều trị tiếp theo cũng như việc phục hồi chức năng cho cháu bé.

Việc trao đổi và thỏa thuận về bồi thường bổ sung dự kiến được tiến hành sau khi tình trạng sức khỏe của trẻ ổn định hơn.

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Một cặp vợ chồng 20 tuổi ở Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, đã bỏ mặc con gái 9 tháng ở nhà suốt 7 tiếng để đi tỉnh khác nhận nuôi chó, khi về thì bé đã tử vong.

