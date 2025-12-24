Nổ kinh hoàng ở viện dưỡng lão, nhiều người tử vong và mất tích

Thế giới 24/12/2025 15:21

Vụ nổ lớn, nghi do khí gas, làm sập một phần viện dưỡng lão ở ngoại ô Philadelphia, khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ nổ xảy ra tại Trung tâm Y tế và phục hồi chức năng Bristol ở thị trấn Bristol, ngay khi một nhóm công nhân đang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ rò rỉ khí gas, dù chưa xác định rõ nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương vong.

Một cột khói đen bốc lên từ viện dưỡng lão, khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp, xe cứu hỏa và xe cứu thương từ khắp khu vực đổ xô đến đó.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết trong cuộc họp báo vài giờ sau vụ nổ, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người mất tích, nhưng ông cho rằng một số người có thể đã rời khỏi hiện trường cùng người thân.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới bằng tay và sử dụng chó nghiệp vụ cùng thiết bị định vị sóng siêu âm để xác định vị trí các nạn nhân.

Nổ kinh hoàng ở viện dưỡng lão, nhiều người tử vong và mất tích - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ ở viện dưỡng lão Silver Lake tại thị trấn Bristol, bang Pennsylvania, Mỹ - Ảnh: WPVI

Theo thông tin từ VnExpress, Willie Tye, người sống cách đó khoảng một dãy nhà, cho biết ông đang ngồi ở nhà xem TV thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. “Tôi nghĩ có máy bay hay vật gì đó rơi xuống nhà tôi”, Tye kể.

Ông đứng dậy đi xem và thấy “lửa cháy khắp nơi” và mọi người đang chạy khỏi tòa nhà. Theo ông, vụ nổ có vẻ xảy ra ở khu vực nhà bếp của viện dưỡng lão. Ông cho rằng một số người sống hoặc làm việc trong đó không thoát ra được.

“Chỉ còn cách cầu nguyện cho họ thôi”, Tye nói.

Công ty cung cấp khí đốt PECO cho biết các đội của họ đã đến hiện trường sau khi nhận báo cáo về mùi khí gas tại viện dưỡng lão vào khoảng 2 giờ chiều.

Viện dưỡng lão này có 174 giường.

Báo cáo kiểm tra mới nhất của tiểu bang vào tháng 10 phát hiện cơ sở này không tuân thủ một số quy định, trong đó có vi phạm không trang bị bình chữa cháy xách tay ở 1 tầng và không có vách ngăn khói theo quy định.

Danh tính cặp vợ chồng chết cháy trong phòng xông hơi, nghi tay nắm cửa bị hỏng

Danh tính cặp vợ chồng chết cháy trong phòng xông hơi, nghi tay nắm cửa bị hỏng

Cảnh sát Tokyo đang điều tra cái chết của 1 cặp vợ chồng sau vụ cháy phòng xông hơi hồi đầu tuần này. Họ cho biết hai nạn nhân dường như bị mắc kẹt trong một phòng xông riêng và có thể đã tử vong vì ngộ độc khí các-bon mô-nô-xít hoặc sốc nhiệt.

Từ khóa:   nổ viện dưỡng lão tử vong Mỹ

