Hình ảnh xót xa nhất là chị Đặng Thị D. (SN 1983) – người phụ nữ cùng lúc gánh chịu hai nỗi đau: mất con trai đầu lòng và cha ruột đang nguy kịch. Bên quan tài em Võ Đặng Quang A. (17 tuổi), chị D. gục ngã, đôi tay run rẩy vịn vào linh cữu, khóc không thành tiếng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 14/1, không khí tang thương bao trùm thôn Minh Hương (xã Trung Lộc, Hà Tĩnh). Thi thể 4 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn được đưa về quê nhà. Đau xót hơn, họ đều là anh em, họ hàng ruột thịt, nhà chỉ cách nhau vài trăm mét.

Bi kịch ập đến từ một quyết định đầy tình mẫu tử. Ban đầu, gia đình định để cháu Quang A. ở nhà. Nhưng chị D. tâm sự: "Mẹ lấy chồng thì để hai đứa con đi cùng cho đủ đầy". Lời nhắn nhủ mong muốn ngày vui trọn vẹn ấy, ngờ đâu lại dẫn đến chuyến đi cuối cùng của chàng trai 17 tuổi.

Người thân cho biết, cuộc đời chị D. nhiều trắc trở. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị sang Nhật Bản mưu sinh rồi tìm được hạnh phúc mới với người bạn trai ở Hưng Yên. Khi tình cảm chín muồi, ông Đặng H. (bố chị D., Bí thư chi bộ thôn) đã đứng ra thuê xe, mời những người thân thiết nhất trong họ ra Bắc để thăm hỏi, gặp gỡ nhà trai.

Trong chuyến xe định mệnh ấy, phép màu duy nhất là cô con gái út học lớp 2 của chị D. may mắn thoát nạn, chỉ bị xây xát nhẹ giữa đống đổ nát.

Sự ra đi đột ngột của 4 người khiến người dân thôn Minh Hương bàng hoàng. Ngay khi nhận tin dữ, bà con lối xóm đã gác lại công việc, tập trung lo hậu sự, mong san sẻ nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình các nạn nhân.

Chị Đặng Thị D. đau khổ, vịn bên quan tài con trai - Ảnh: VietNamNet

Không chỉ mất đi con trai và những người chú, bác thân thiết; chị D. còn đang đau buồn khi cha ruột là ông Đặng H. (SN 1962) đang giành giật sự sống.

Ông H. là người đứng ra tổ chức chuyến đi, hiện bị chấn thương sọ não, gãy tay chân, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tiên lượng xấu.

Ngoài ông H., 3 người thân khác cũng bị thương nặng gồm: ông Đặng Văn Ng. (gãy xương gò má), ông Thái Văn A. (gãy xương tay) và ông Đặng Văn H. (chấn thương hàm). Tất cả đều đã được chuyển lên tuyến trên điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc qua Thanh Hóa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương. Được biết, tất cả 9 người trên xe khách gặp nạn đều là người thân, anh em họ hàng đều sinh sống tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Rạng sáng ngày 14-1, những người này thuê xe ô tô của anh P.V.Tr. (ngụ cùng xã) đi từ nhà gái ra tỉnh Hưng Yên gặp nhà trai, chuẩn bị cho việc tổ chức lễ cưới.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ,thăm hỏi một người bị thương trong vụ tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin từ cơ quan quản lý đường bộ, xe khách mang BKS 38C-229.xx có thời hạn đăng kiểm đến ngày 2-6-2026; xe ô tô đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx có thời hạn đăng kiểm đến ngày 8-12-2027; xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx có thời hạn đăng kiểm đến ngày 7-5-2026.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe khách 16 chỗ và lái xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111xx không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.