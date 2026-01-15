Giới chức y tế tỉnh Kemerovo xác nhận 9 trẻ sơ sinh đã tử vong tại Bệnh viện số 1 ở Novokuznetsk trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua.

Theo thông tin từ báo Công luận, giới chức y tế tỉnh Kemerovo xác nhận 9 trẻ sơ sinh đã tử vong tại Bệnh viện số 1 ở Novokuznetsk trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua. Nhiều bé sinh thiếu tháng và mắc các bệnh nghiêm trọng như viêm phổi sơ sinh, nhiễm trùng. Dù được điều trị tích cực theo hướng dẫn chuyên môn, song các bé vẫn không qua khỏi.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan tới cáo buộc “thiếu trách nhiệm” và “vô ý gây chết người”, đồng thời cử điều tra viên đến thu thập hồ sơ và lấy lời khai.

Bệnh viện Novokuznetsk, Nga - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ VOV, Chính quyền tỉnh Kemerovo đã tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc bệnh viện để phục vụ công tác điều tra. Cơ sở này đã tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới, và cho biết hiện còn 4 trẻ sơ sinh đang được điều trị tích cực cùng 4 bé khác đã chuyển sang bệnh viện nhi trong khu vực để tiếp tục chăm sóc.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko gọi đây là “một bi kịch” và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giám sát chặt chẽ quá trình điều tra.

Từ ngày 1/12/2025 đến 11/1/2026, bệnh viện đã tiếp nhận 234 ca sinh, trong đó 17 trẻ ra đời trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng. Các chuyên gia y tế từ Moscow và St. Petersburg đã được cử tới địa phương để tiến hành rà soát, kiểm tra chuyên môn đối với dịch vụ sản khoa.

Vụ cần cẩu sập trúng tàu hỏa lầm gần 100 người thương vong: Nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng Ngày 14/1, ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một cần cẩu tại công trường xây dựng đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách, khiến tàu trật bánh và bốc cháy tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-tra-vu-9-tre-so-sinh-tu-vong-tai-benh-vien-trong-ky-nghi-tet-duong-lich-750932.html