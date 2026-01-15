Sáng 14/1, Ngọc Anh đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) mua hai con dao bầu với giá 70.000 đồng. Khoảng 13h cùng ngày, nghi phạm đạp xe đến đoạn đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A, thuộc thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, chặn người đi qua.

Theo thông tin từ VnExpress, Ngọc Anh (27 tuổi, ngụ xã Lạc Đạo) do không có việc làm, Ngọc Anh nảy ra ý định đi cướp lấy tiền tiêu sài.

Khi chị Bùi Thị Thanh Lon (20 tuổi, quê Phú Thọ) đi xe máy Honda Vision màu trắng tới khu vực trên, Ngọc Anh lao ra chặn xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, sườn và cánh tay. Chị Lon tử vong tại chỗ, nghi phạm sau đó cướp xe máy và rời khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, đến địa bàn thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, Ngọc Anh gặp chị Nguyễn Thị Xuân (44 tuổi) đi xe Honda Air Blade màu vàng đen liền đuổi theo, áp sát với ý định tiếp tục cướp tài sản.

Khi chị Xuân rẽ vào sân nhà một người dân để cầu cứu, Ngọc Anh xông tới đâm nhiều nhát vào hai bên sườn khiến ngã gục xuống sân. Nghi phạm cướp một túi nilon màu trắng treo trên xe chị Xuân rồi bỏ chạy.

Đối tượng Kiểu Ngọc Anh tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Ngọc Anh khai đã vứt hai con dao gây án tại thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Hưng Yên) và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ (tỉnh Bắc Ninh). Đến địa bàn phường Thuận Thành, nghi phạm định mang xe đi cầm cố nhưng không được ai nhận, vì thế mở cốp xe của chị Ngọc Anh lấy khoảng một triệu đồng rồi bỏ lại phương tiện. Nghi phạm sau đó lên Hà Nội vào một quán bar, tiêu xài hết số tiền này.

Khi nhận ra không thể trốn thoát, Ngọc Anh quay lại Hưng Yên đầu thú.

Cơ quan công an cho biết Ngọc Anh từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên từ tháng 2 đến tháng 8/2024. Tại thời điểm bị bắt giữ, kết quả test nhanh cho thấy nghi phạm âm tính với các chất ma túy. Khi khai báo với cơ quan công an, Ngọc Anh cũng thừa nhận trước khi gây án không dùng ma túy, hoàn toàn tỉnh táo. "Tôi thấy hành vi của mình là sai trái", người này nói.