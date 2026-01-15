Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Thế giới 15/01/2026 16:43

Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ việc xảy ra tại Tenerife South hôm 13/1, khi nhân viên sân bay phát hiện người phụ nữ ngồi xe lăn không có phản ứng trong lúc chuẩn bị lên máy bay. Kiểm tra sau đó cho thấy bà đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, vụ việc xảy ra tại sân bay Tenerife (Tây Ban Nha) vào ngày 13/1.

Một người đàn ông 80 tuổi đã bị ngăn lên máy bay sau khi cố đưa thi thể người vợ đã qua đời của mình đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Nhân viên tại sân bay nhận thấy vị khách nữ ngồi trên xe lăn có dấu hiệu lạ. Người này không phản ứng gì khi được chồng đẩy trên xe lăn để làm thủ tục lên máy bay.

Sau khi cặp đôi đã qua khu vực an ninh, nhân viên sân bay tiến hành kiểm tra và nhận thấy vị khách không có dấu hiệu sự sống.

Chia sẻ với tờ Diario de Avisos (Tây Ban Nha), một nhân viên an ninh cho biết đã tiếp cận người phụ nữ. Khi thử nắm tay vị khách, nhân viên giật mình vì thấy nhiệt độ cơ thể của bà thấp bất thường và người này không còn thở.

Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay - Ảnh 1
Sau khi bị phát hiện, người đàn ông thừa nhận vợ mình đã qua đời cách thời điểm bay khoảng vài tiếng

Theo thông tin từ VnExpress, ngay lập tức, nhân viên sân bay đã báo lại thông tin cho lực lượng an ninh. Tại cơ quan điều tra, vị khách nam (không tiết lộ danh tính) thừa nhận với các điều tra viên rằng, vợ ông qua đời vài tiếng trước đó. Tuy nhiên, các nhân viên sân bay cho rằng, vị khách lớn tuổi đang tìm cách quy trách nhiệm cái chết của vợ cho sân bay. Vấn đề này đang được cơ quan điều tra làm rõ. 

Ngoài ra, cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ vẫn được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân tử vong cũng như liệu có dấu hiệu trách nhiệm hình sự hay không.

Sự việc tại Tenerife làm dấy lên ký ức về một vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng trước tại Tây Ban Nha, khi hành khách trên chuyến bay của hãng EasyJet từ Málaga đến Gatwick bàng hoàng phát hiện một phụ nữ cao tuổi qua đời trước khi máy bay cất cánh.

Trong vụ việc đó, người phụ nữ 89 tuổi được người thân đưa lên máy bay bằng xe lăn. Gia đình cho biết bà chỉ mệt và ngủ thiếp đi, song tiếp viên hàng không sau đó xác nhận bà đã tử vong, buộc máy bay phải quay đầu và chuyến bay bị hoãn nhiều giờ.

Điều tra vụ 9 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Giới chức y tế tỉnh Kemerovo xác nhận 9 trẻ sơ sinh đã tử vong tại Bệnh viện số 1 ở Novokuznetsk trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua.

