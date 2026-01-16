NÓNG: Công an Tây Ninh phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

Tối ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/1, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán gas giả nhãn hiệu liên tỉnh với quy mô lớn. Ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Tây Ninh và các tỉnh, thành lân cận như: Đồng Tháp, Cà Mau, TPHCM…

Tại các địa điểm này, công an thu giữ hơn 6.200 vỏ bình gas các loại và hơn 4.500 bình gas đã nạp đầy; gần 23.000 màng co, hơn 27.000 tem chống giả.

Hệ thống máy móc chuyên dụng gồm: 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò, 661 nút nhựa; 20 xe tải, 3 xe máy cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến việc thu lợi bất chính.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 16 người để phục vụ điều tra. Trong đó, 3 người được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức đường dây sản xuất và phân phối gas giả nhãn hiệu.

Các điểm sản xuất gas giả được phát hiện ở Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM... - Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bước đầu, nhóm này khai nhận đã tổ chức sản xuất, sang chiết gas lậu vào vỏ bình của các thương hiệu lớn như: Elf Gas, H-Gas, VT-Gas, Saigon Petro, MT Gas, Phoenix Gas, Vimexco Gas... Sau đó, các sản phẩm kém chất lượng này được tung ra thị trường.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Tây Ninh trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện trọng đại của đất nước và giúp người dân an tâm đón Tết Bính Ngọ 2026.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

