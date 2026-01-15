Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí

Đời sống 15/01/2026 16:28

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ 2 công nhân gặp nạn khi đang làm việc dưới cống thoát nước.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 15/1, các cơ quan chức năng TPHCM đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai công nhân trong đường cống thoát nước.

Vào khoảng 12h20 ngày 15/1, anh Phạm Văn Bình, 33 tuổi, quê xã Long Điền bắc thang xuống kiểm tra hố ga trên đường Hoàng Diệu, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ (gần chợ Ngọc Hà). Xuống được một đoạn, anh Bình bất ngờ bị ngạt khí, ngã xuống hố sâu.

Thấy đồng nghiệp gặp nạn, Nguyễn Trọng Tài, 28 tuổi, xuống cứu, song cũng bị ngạt, rơi xuống hố ga. Người dân xung quanh hô hoán, thả dây xuống cứu nhưng bất thành do lo ngại nguy cơ tiếp tục gặp nạn, sau đó báo cơ quan chức năng.

 

Công an cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng mặt nạ oxy, dây chuyên dụng và thiết bị thông khí để tiếp cận, đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga. Cả hai được đưa lên và chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm y tế Phú Mỹ nhưng đã tử vong.

Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thoát tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Phú Mỹ cho biết anh Bình là công nhân của Công ty TNHH XD TM Tân Tiến (trụ sở ở phường Tam Thắng); Tài là phụ xe hút bùn của Công ty TNHH môi trường Bình An, ở phường Bình Đông.

Hố ga xảy ra sự cố nằm ngay cổng chợ Ngọc Hà, cách ngã ba rẽ vào 20-30 m, miệng hố có đường kính rộng khoảng 60 cm, sâu 7 m.

Theo các chuyên gia, dưới giếng, cống là không gian kín nên ít oxy. Nếu cống có nhiều rác cùng với xác động vật phân hủy sẽ sinh ra nhiều khí độc như metan, H2S và CO. Khi hít phải những khí này, nạn nhân dễ hôn mê dẫn tới tử vong.

 

Thông tin MỚI vụ người đàn ông sát hại em vợ rồi dìm xác xuống hồ

Thông tin MỚI vụ người đàn ông sát hại em vợ rồi dìm xác xuống hồ

Sau khi dùng rựa đè vào cổ khiến nạn nhân bất động, nghi phạm đã kéo em rể xuống hồ dùng đá đè lên để giấu xác.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động ngạt khí tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 00h ngày mới, vầng mây hỷ sự sà xuống ngõ, 3 con giáp phước phần vô biên, phúc lộc ngập tràn, rước bạc thu vàng về đầy trong két

Đúng 00h ngày mới, vầng mây hỷ sự sà xuống ngõ, 3 con giáp phước phần vô biên, phúc lộc ngập tràn, rước bạc thu vàng về đầy trong két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nuôi con của chồng và nhân tình suốt 10 năm, tôi "chết lặng" khi thấy người này bước vào nhà đúng ngày giỗ anh

Nuôi con của chồng và nhân tình suốt 10 năm, tôi "chết lặng" khi thấy người này bước vào nhà đúng ngày giỗ anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Thế giới 1 giờ 18 phút trước
Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Chồng quăng 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn nhậu, tôi bưng mâm cơm ra khiến anh ta "muối mặt" còn bạn bè thì câm nín

Chồng quăng 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn nhậu, tôi bưng mâm cơm ra khiến anh ta "muối mặt" còn bạn bè thì câm nín

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí

Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Trong 3 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ Phát Tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Trong 3 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ Phát Tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ người đàn ông sát hại em vợ rồi dìm xác xuống hồ

Thông tin MỚI vụ người đàn ông sát hại em vợ rồi dìm xác xuống hồ

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, ngư dân thiệt hại nặng

4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, ngư dân thiệt hại nặng

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến phiên xét xử YouTuber Đinh Thị Lan

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến phiên xét xử YouTuber Đinh Thị Lan

Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm

Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm