Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ 2 công nhân gặp nạn khi đang làm việc dưới cống thoát nước.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 15/1, các cơ quan chức năng TPHCM đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai công nhân trong đường cống thoát nước.

Vào khoảng 12h20 ngày 15/1, anh Phạm Văn Bình, 33 tuổi, quê xã Long Điền bắc thang xuống kiểm tra hố ga trên đường Hoàng Diệu, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ (gần chợ Ngọc Hà). Xuống được một đoạn, anh Bình bất ngờ bị ngạt khí, ngã xuống hố sâu.

Thấy đồng nghiệp gặp nạn, Nguyễn Trọng Tài, 28 tuổi, xuống cứu, song cũng bị ngạt, rơi xuống hố ga. Người dân xung quanh hô hoán, thả dây xuống cứu nhưng bất thành do lo ngại nguy cơ tiếp tục gặp nạn, sau đó báo cơ quan chức năng.

Công an cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng mặt nạ oxy, dây chuyên dụng và thiết bị thông khí để tiếp cận, đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga. Cả hai được đưa lên và chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm y tế Phú Mỹ nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thoát tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Phú Mỹ cho biết anh Bình là công nhân của Công ty TNHH XD TM Tân Tiến (trụ sở ở phường Tam Thắng); Tài là phụ xe hút bùn của Công ty TNHH môi trường Bình An, ở phường Bình Đông.

Hố ga xảy ra sự cố nằm ngay cổng chợ Ngọc Hà, cách ngã ba rẽ vào 20-30 m, miệng hố có đường kính rộng khoảng 60 cm, sâu 7 m.

Theo các chuyên gia, dưới giếng, cống là không gian kín nên ít oxy. Nếu cống có nhiều rác cùng với xác động vật phân hủy sẽ sinh ra nhiều khí độc như metan, H2S và CO. Khi hít phải những khí này, nạn nhân dễ hôn mê dẫn tới tử vong.

