Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt

Đời sống 16/01/2026 12:06

Khoảng 10h30 ngày 16/1, khói kèm lửa bốc lên nghi ngút từ căn hộ 222, thuộc tầng 2, bắt đầu cháy lan sang khu vực xung quanh và lên tầng 3 của chung cư 5 tầng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/1, lãnh đạo Công an Phường Trường Vinh cho biết, một căn hộ chung cư nằm trên đường Đinh Lễ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 10h cùng ngày tại một căn hộ ở tầng 2 của khu chung cư. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, kèm theo khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ chung cư.

Khi phát hiện cháy, nhiều cư dân đã vội vàng rời khỏi khu vực nguy hiểm và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Thời điểm này gia chủ không ở nhà. Nghe tiếng chuông báo cháy, nhiều người dân ở các phòng lân cận hô hoán, gõ cửa gọi nhau chạy xuống sân. "Phát hiện mùi khét, chúng tôi lập tức bấm chuông, hô hoán gọi mọi người thoát ra ngoài", một cư dân cho biết.

 

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tỉnh Nghệ An huy động 3 xe nước, một xe thang cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phun vòi rồng dập lửa, hướng dẫn người dân sơ tán. Lực lượng chức năng đã cứu được 2 người bị nạn đưa ra ngoài an toàn.

Sau khoảng 15 phút, hỏa hoạn được khống chế, song nhiều vật dụng trong căn hộ bị thiêu rụi. Cảnh sát đang triển khai làm mát dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt - Ảnh 2
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa - Ảnh: VietNamNet

Chung cư Tân Hợp ở phường Trường Vinh xây 15 năm trước, gồm 5 tầng với hơn 50 căn hộ. Tại các phường trước đây thuộc TP Vinh hiện có hơn 100 tòa chung cư, trong đó có khoảng 7 tòa cũ xây từ lâu, nằm trong diện cải tạo và xây mới.

