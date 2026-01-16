NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 65 km/h, giật 80 km/h, áp suất trung tâm 998 hPa và đang di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, vào 10h ngày 16.1, vị trí tâm bão Ada được xác định cách thị trấn Guiuan, tỉnh Eastern Samar khoảng 325km về phía đông, tại vị trí 11,5 độ vĩ bắc và 128,7 độ kinh đông.

Trong 24 giờ tới, nhiều vùng biển ven bờ Philippines được dự báo có sóng lớn và biển động mạnh. Sóng cao tới 4m có thể xuất hiện dọc bờ biển phía bắc và phía đông các tỉnh Catanduanes và Northern Samar; bờ biển phía đông của Albay, Sorsogon và Eastern Samar; cùng các khu vực ven biển Camarines Sur và Camarines Norte.

Dù mới ở cấp bão nhiệt đới, Ada được đánh giá là có phạm vi ảnh hưởng rộng với bán kính khoảng 400km tính từ tâm bão, gây nguy hiểm đáng kể cho các vùng ven biển và hoạt động hàng hải.

Giới chức cảnh báo tàu thuyền nhỏ, tàu cá và các phương tiện đường biển không nên ra khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm này, đồng thời nhấn mạnh mưa lớn và gió mạnh vẫn có thể xảy ra ngoài khu vực dự báo tâm bão.

Dự báo bão cho thấy Ada (tên quốc tế là Nokaen) có quỹ đạo phức tạp, sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc từ nay đến hết ngày 17.1, trước khi đổi hướng chậm sang bắc tây bắc rồi đông bắc vào ngày 18.1.

Vị trí tâm bão Ada - cơn bão đầu tiên năm 2026 - lúc 10h sáng 16.1.2026 - Ảnh: PAGASA

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ tối 20.1, bão được dự báo có thể chuyển hướng đông nam khi tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bicol.

Theo kịch bản hiện tại, tâm bão có thể đi sát Eastern Samar và Northern Samar trong ngày 17.1, sau đó tiến gần Catanduanes từ tối 17.1 đến hết ngày 18.1.

Tuy nhiên, PAGASA lưu ý rằng chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ về phía tây trong quỹ đạo cũng có thể khiến bão đổ bộ trực tiếp vào Eastern Visayas hoặc khu vực Bicol.

Điều đặc biệt nguy hiểm là Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (Phivolcs) cảnh báo mưa lớn do bão Ada có thể kích hoạt các dòng lũ bùn đá núi lửa (lahar) nguy hiểm quanh núi lửa Mayon, tỉnh Albay.

Lượng mưa dự kiến từ 100-200 mm có thể tái huy động các vật liệu núi lửa rời rạc trên sườn núi, đặc biệt là các trầm tích mới từ các dòng mây nhiệt trong đợt phun trào đang diễn ra.

Các khe suối như Mi-isi, Bonga, Basud, Buyuan và Padang được xác định là những khu vực có nguy cơ cao. Phivolcs cảnh báo lahar nóng có thể gây bỏng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng nếu tiếp xúc trực tiếp, đồng thời gây ngập lụt, vùi lấp và tàn phá các khu dân cư hạ lưu, thậm chí lan ra tới khu vực ven biển.

Ngày 16.1, Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết hơn 4.400 hành khách đã bị mắc kẹt tại nhiều cảng trên cả nước do bão Ada ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Tính đến rạng sáng, có 4.419 hành khách, 1.828 phương tiện chở hàng và 21 tàu bị đình trệ, trong khi 11 tàu khác phải tìm nơi trú ẩn an toàn.