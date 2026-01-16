Nghẹt thở cảnh sát cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong chung cư đang bốc cháy

Căn hộ tại khu chung cư nằm trên đường Đinh Lễ, phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h30 ngày 16/1, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ 222, tầng 2 chung cư Tân Hợp, phường Trường Vinh, Nghệ An.

Căn hộ tại khu chung cư nằm trên đường Đinh Lễ, phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội - Ảnh: VietNamNet

Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhân căn hộ không ở nhà. Lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận để dập lửa nhưng không thành công.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, huy động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường vụ cháy.

Cảnh sát đưa bé gái ở tầng 3 thoát ra ngoài an toàn - Ảnh: B báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, thời điểm này, ngọn lửa đã bốc cao, lan sang căn hộ liền kề và tầng 3 của khu chung cư 5 tầng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các căn hộ xung quanh.

Quá trình trinh sát, cảnh sát phát hiện 2 mẹ con mắc kẹt trên tầng 3 do cầu thang bị bao trùm khói đen, tầm nhìn hạn chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, ứng cứu 2 mẹ con thoát ra ngoài an toàn.

Khoảng 10h45, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

