Trước đó, chiều 15/1, chị N.T.T.N., một tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông (phường An Đông), hốt hoảng đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất trộm tài sản giá trị lớn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 16/1, Công an phường An Đông, TPHCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng L.T.P.T. (42 tuổi, quê Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 11h cùng ngày, một phụ nữ mặc áo khoác Jean xanh, đội nón bảo hiểm tiếp cận tiệm vàng của chị N. Đáng chú ý, người này không hỏi giá hay xem mẫu mã như khách thường mà chỉ đứng tập trung bấm điện thoại.

Lợi dụng lúc chị N. bận rộn tư vấn cho các khách hàng khác, đối tượng nhanh tay "cuỗm" mất 1 chiếc lắc tay vàng trắng có trị giá khoảng 160 triệu đồng, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lợi dụng sơ hở của tiểu thương, nữ quái đã lấy trộm một lắc tay vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi tiếp nhận trình báo, Ban chỉ huy Công an phường An Đông chỉ đạo tổ Phòng chống tội phạm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra theo dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu camera, chỉ sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định nghi phạm là L.T.P.T. Đối tượng này đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc.

Công an phường An Đông phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường An Lạc bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn, bắt gọn L.T.P.T khi đối tượng đang chuẩn bị hành lý để tẩu thoát về Đà Nẵng.

Công an TP.HCM đã bắt giữ L.T.P.T khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng và hơn 130 triệu đồng tiền mặt. Đây là số tiền đối tượng có được sau khi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Bước đầu T. thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, T. là đối tượng "cộm cán" đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và vừa mới ra tù không lâu.

Đấu tranh khai thác mở rộng, "nữ quái" này còn thừa nhận, chỉ 1 giờ trước đó, tức 10h ngày 15/1, cũng với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện thành công một vụ trộm khác tại tiệm vàng trên địa bàn phường An Lạc.