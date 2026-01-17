Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Đời sống 17/01/2026 11:02

Vào 4h15 ngày 17/1, tại Km225+150 Quốc lộ 6 (đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc) xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 17/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lúc 4h15 cùng ngày tại km225+150 quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô khách biển số 26F-008.xx do tài xế N.V.H. (SN 1983, trú tại tỉnh Sơn La) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La đã tự gây tai nạn, lao xuống cống thoát nước bên phải đường.

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Xe khách đâm đổ lan can cầu lao xuống mương nước - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, hai lái xe, hai phụ xe).

"Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với hai lái xe không phát hiện cồn và ma tuý. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt", đại diện Cục CSGT thông tin.

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VietNamNet

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương đang cấp cứu người bị nạn, đưa người tử vong đang mắc kẹt trong xe ra ngoài, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính 'nữ quái' liên tiếp trộm tiệm vàng sau khi vừa ra tù ở TP.HCM

Danh tính 'nữ quái' liên tiếp trộm tiệm vàng sau khi vừa ra tù ở TP.HCM

Lợi dụng sự sơ hở của tiểu thương, một phụ nữ vừa chấp hành xong án phạt tù đã tiếp tục gây án, trộm lắc tay vàng trị giá khoảng 160 triệu đồng tại chợ An Đông (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao tohong tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Video 2 giờ 23 phút trước
Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Thế giới 2 giờ 30 phút trước
Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tá hỏa trước cảnh tượng 3 người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ nhà dân, trộm két sắt nặng 100kg

Tá hỏa trước cảnh tượng 3 người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ nhà dân, trộm két sắt nặng 100kg

Video 2 giờ 43 phút trước
Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Chó nhà tử chiến báo hoa mai trong đêm và cái kết khiến người xem sợ thót tim

Chó nhà tử chiến báo hoa mai trong đêm và cái kết khiến người xem sợ thót tim

Video 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Danh tính tài xế lái ô tô chạy vòng tròn giữa ngã ba, gây náo loạn trên đường

Danh tính tài xế lái ô tô chạy vòng tròn giữa ngã ba, gây náo loạn trên đường

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống