Hoảng hốt ô tô Audi cháy dữ dội khi qua hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội

Ô tô nhãn hiệu Audi đang lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ bốc khói ở phần đầu xe, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 11h ngày 17/1, ô tô nhãn hiệu Audi mang BKS 30K-332.xx đang lưu thông tại khu vực hầm chui Thanh Xuân, hướng từ Hà Đông đi Ngã Tư Sở (phường Thanh Liệt, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy.

Tại hiện trường, lửa kèm khói bốc ngùn ngụt tại phía capo xe.

Anh Văn Hưng, người trực tiếp chứng kiến vụ cháy cho biết, thời điểm anh đi qua hiện trường, cột khói đen từ vụ cháy bốc cao khiến nhiều người đi đường phải dừng lại. Rất may vụ việc không làm ai bị thương.

Hiện trường vụ cháy ô tô Audi tại hầm chui Thanh Xuân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 7 tổ chức phân luồng, tạm đóng hầm chui Thanh Xuân để bảo đảm an toàn và phục vụ chữa cháy.

Đến gần 12h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song ôtô 4 chỗ bị cháy hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

