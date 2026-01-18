Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

Một chiếc máy bay chở 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn mất tích hôm 17/1 được cho là đã gặp nạn ở Indonesia.

Theo thông tin từ VTC News, người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Endah Purnama Sari cho biết máy bay chở khách ATR 42-500 mang mã đăng ký PK-THT của hãng hàng không Indonesia Air Transport cất cánh từ Yogyakarta tới Makassar bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar. Lần cuối cùng máy bay được nhìn thấy là tại khu vực Leang-Leang thuộc huyện Maros, vùng núi của tỉnh Nam Sulawesi.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ với sự hỗ trợ của trực thăng, máy bay không người lái cùng nhiều đơn vị mặt đất của không quân đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Một số người leo núi trên đỉnh Bulusaraung cho biết tìm thấy nhiều mảnh vỡ rải rác, một logo giống với ký hiệu của hãng hàng không Indonesia Air Transport và những đám cháy nhỏ vẫn còn âm ỉ tại hiện trường.

Hiện tại, đội cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm trên vùng núi nơi chiếc máy bay được cho là chệch hướng khỏi đường tiếp cận Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin.

Máy bay ATR 42-500 mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu - Ảnh: Indonesia Air Transport

Theo thông tin từ VnExpress, chi nhánh của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas) tại Makassar đã điều động 60 nhân viên tìm kiếm phi cơ và những người trên máy bay. "Các nhân viên đang trên đường tới hiện trường ở khu vực Leang Leang", ông Andi Sultan, trưởng văn phòng Basarnas tại Makassar, cho biết.

Quan chức Indonesia cho biết máy bay được Cơ quan Giám sát Hàng hải và Thủy sản thuê riêng theo hợp đồng dài hạn. Tính đến tối nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của chiếc ATR 42-500.

Indonesia Air Transport thành lập năm 1968, cung cấp các chuyến bay thuê riêng cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, trong đó có các công ty dầu khí và khai thác mỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-bay-cho-11-nguoi-mat-lien-lac-manh-vo-xuat-hien-tren-suon-nui-751119.html