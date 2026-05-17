Tây Ninh: Phát hiện 10 con đà điểu trên đường trong đó có 6 con đã chết

Xã hội 17/05/2026 13:41

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng 10 con đà điểu, trong đó có 6 con đã chết và 4 con còn sống.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 17/5, thông tin từ công an xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng làm rõ vụ phát hiện 10 con đà điểu trên tuyến đường 7 Thước, thuộc ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh.

Tây Ninh: Phát hiện 10 con đà điểu trên đường trong đó có 6 con đã chết - Ảnh 1
Phát hiện 10 con đà điểu trên tuyến đường 7 Thước, thuộc ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, công an xã nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện nhiều con đà điểu xuất hiện trên tuyến đường nói trên.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì ghi nhận tổng cộng có 10 con đà điểu, trong đó 6 con đã chết và 4 con còn sống.

Công an xã đã bàn giao vụ việc cho phòng kinh tế UBND xã phối hợp cùng lực lượng thú y khu vực tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Phát hiện 10 con đà điểu trên đường trong đó có 6 con đã chết - Ảnh 2
Trong số 10 con thì chỉ còn 4 con đà điểu còn sống. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Lao Động, đại diện Công an xã Tân Thạnh cho biết, khu vực phát hiện đàn đà điểu là tuyến đường vắng, không có hệ thống camera giám sát, gây khó khăn cho công tác xác minh nguồn gốc số động vật nói trên cũng như truy tìm đối tượng liên quan (nếu có).

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân việc đàn đà điểu xuất hiện trên đường và xác định nguồn gốc số cá thể trên để xử lý theo quy định pháp luật.

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