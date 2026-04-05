Tây Ninh: Phát hiện cá sấu dài 1,5m trên kênh, chính quyền khuyến cáo người dân không đến gần

Chính quyền xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) vừa phát đi thông báo sau khi người dân phát hiện một cá thể cá sấu xuất hiện trên tuyến kênh ở địa bàn; đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không xuống nước để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng ngày 5-4, UBND xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh thông báo khẩn về việc phát hiện một cá thể cá sấu xuất hiện trên địa bàn, gây lo ngại về an toàn cho người dân sinh sống gần khu vực kênh.

Thông tin từ hai người dân ngụ ấp Cá Tôm cung cấp, vào khoảng 16 giờ ngày 4-4-2026, một cá thể cá sấu đã được phát hiện bơi trên kênh 42, đoạn giáp kênh Dương Văn Dương, gần khu vực cửa hàng vật tư nông nghiệp Lê Châu. Vị trí này thuộc ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.

Thông báo của UBND xã Tân Thạnh về việc người dân phát hiện cá sấu nổi trên sông. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cá thể cá sấu được mô tả có chiều dài khoảng 1,5 m, trọng lượng ước tính từ 20 đến 25 kg. Khi có người phát hiện, con vật đã nhanh chóng di chuyển và lặn khỏi khu vực.

Theo thông tin báo Lao Động, trước tình hình trên, chính quyền xã Tân Thạnh đã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi canh tác, sinh hoạt gần các tuyến kênh rạch, đặc biệt không để trẻ em xuống tắm hoặc bơi lội nhằm phòng tránh nguy cơ mất an toàn.

UBND xã cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu vết hoặc vị trí cá sấu xuất hiện trở lại, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng công an địa phương để kịp thời triển khai phương án vây bắt, xử lý theo quy định.

Đoạn kênh được cho là xuất hiện cá sấu ở Tây Ninh. Ảnh: Báo Lao Động.

Vụ việc đang được chính quyền địa phương theo dõi sát sao và tiếp tục kêu gọi người dân hợp tác cung cấp thông tin khi phát hiện cá sấu xuất hiện trở lại.

Long An: Khẩn trương truy bắt cá sấu dài 1,5m nổi trên sông Bằng Lăng Chính quyền địa phương ra thông báo đề nghị người dân cảnh giác với cá sấu và đang lên phương án truy tìm, vây bắt.

