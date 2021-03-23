Sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn, người bà và 4 cháu nhỏ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn, đau bụng và đi ngoài liên tục.

Mới đây, Trung tâm Chống độc và khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận trường hợp 5 bà cháu nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói liên tục vì bị ngộ độc thức ăn. Bệnh nhân lớn nhất là bà H. (62 tuổi) còn cháu nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi.

Thịt cá sấu hỏa tiễn có thể ăn bình thường nhưng trứng và phần thịt quanh trứng chứa chất độc Ichthyotoxin - Ảnh: Flickr

Theo thông tin đăng tải trên Zing, vào sáng 21/3, bà H. cùng gia đình sang thăm nhà người quen ở huyện Mê Linh (Hà Nội). Tại đây, gia đình được chiêu đãi món thịt cá sấu hỏa tiễn. Con cá dài khoảng 150 cm và nặng 20 kg. Đến chiều, gia đình có mang theo trứng cá sấu về ăn tối.

Sau khi ăn khoảng 90 phút, các cháu và bà H. bắt đầu xuất hiện nôn, đau bụng và đi ngoài. Bà H. lên mạng tra cứu thông tin thì biết trứng cá sấu hỏa tiễn có độc, nguy hiểm nên cả gia đình lập tức đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Sau khi xác định căn nguyên gây ngộ độc, bà H. được điều trị tại Trung tâm Chống độc, còn 4 cháu nhỏ được chuyển sang khoa Nhi của bệnh viện. Sau 12 giờ điều trị, sức khỏe của bà H. và các cháu ổn định.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết thịt cá sấu hỏa tiễn có thể ăn bình thường nhưng trứng và phần thịt quanh trứng chứa chất độc Ichthyotoxin. Đây là chất gây độc trên hệ tiêu hóa (gây buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy), thần kinh (đau đầu, vã mồ hôi, chóng mặt, ù tai, co giật) và tim mạch (loạn nhịp tim, tụt huyết áp).

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