Ăn trứng cá sấu hỏa tiễn, 5 bà cháu bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

Xã hội 23/03/2021 11:04

Sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn, người bà và 4 cháu nhỏ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn, đau bụng và đi ngoài liên tục.

Mới đây, Trung tâm Chống độc và khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận trường hợp 5 bà cháu nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói liên tục vì bị ngộ độc thức ăn. Bệnh nhân lớn nhất là bà H. (62 tuổi) còn cháu nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi.

ca sau hoa tien 1
Thịt cá sấu hỏa tiễn có thể ăn bình thường nhưng trứng và phần thịt quanh trứng chứa chất độc Ichthyotoxin - Ảnh: Flickr

Theo thông tin đăng tải trên Zing, vào sáng 21/3, bà H. cùng gia đình sang thăm nhà người quen ở huyện Mê Linh (Hà Nội). Tại đây, gia đình được chiêu đãi món thịt cá sấu hỏa tiễn. Con cá dài khoảng 150 cm và nặng 20 kg. Đến chiều, gia đình có mang theo trứng cá sấu về ăn tối.

Sau khi ăn khoảng 90 phút, các cháu và bà H. bắt đầu xuất hiện nôn, đau bụng và đi ngoài. Bà H. lên mạng tra cứu thông tin thì biết trứng cá sấu hỏa tiễn có độc, nguy hiểm nên cả gia đình lập tức đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. 

Sau khi xác định căn nguyên gây ngộ độc, bà H. được điều trị tại Trung tâm Chống độc, còn 4 cháu nhỏ được chuyển sang khoa Nhi của bệnh viện. Sau 12 giờ điều trị, sức khỏe của bà H. và các cháu ổn định.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết thịt cá sấu hỏa tiễn có thể ăn bình thường nhưng trứng và phần thịt quanh trứng chứa chất độc Ichthyotoxin. Đây là chất gây độc trên hệ tiêu hóa (gây buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy), thần kinh (đau đầu, vã mồ hôi, chóng mặt, ù tai, co giật) và tim mạch (loạn nhịp tim, tụt huyết áp).

Bình Định: Nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm ở khu vực khai thác cát trái phép

Bình Định: Nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm ở khu vực khai thác cát trái phép

Chiều 21/3, người dân phát hiện nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm nên đã tri hô, tìm cách vớt nạn nhân lên bờ.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc thức ăn ngộ độc thực phẩm Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 22 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn