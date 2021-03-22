Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trước Tết ở Hà Nội đã tử vong

Xã hội 22/03/2021 17:18

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi hài bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi cho một nhóm thiện nguyện để thực hiện việc mai táng.

Ngày 22/3, cơ quan chức năng vừa bàn giao thi hài bé Hoàng Khánh Vy (hơn 1 tháng tuổi) cho một nhóm thiện nguyện để thực hiện việc mai táng cho cháu bé.

Trước đó vào ngày 28/1, bé Hoàng Khánh Vy bị mẹ bỏ rơi gần cổng chùa trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức người dân đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa bé vào BV Đa khoa Đức Giang để cấp cứu.

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Bé sơ sinh xấu số được đưa đi mai táng - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc 

Sau hơn 1 tháng được các bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe em bé đã có tiến triển và được Cô Nhi viện ở Nam Định đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên không lâu sau, bệnh tình bé gái trở nặng do viêm phổi mãn tính và xương thủy tinh. 

Đại diện UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên) cho biết, sau khi nắm bắt thông tin qua các phương tiện đại chúng, nhóm thiện nguyện Bảo vệ sự sống (BVSS) đã liên hệ, tha thiết được lo công việc hậu sự cho trẻ sơ sinh xấu số này.

Như đã đưa tin vào ngày 28/1, một bé gái sơ sinh khoảng 4-5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại địa chỉ 119 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Bên cạnh đứa trẻ này chỉ có một giỏ để quần áo, khăn ủ cho trẻ sơ sinh, bỉm và một hộp sữa do người mẹ để lại.

Sau đó người dân đã vội vàng báo cho chính quyền và được lực lượng cấp cứu 115 đưa vào BV Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán: Suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đa dị tật.

Bệnh viện đã tiến hành cho bé thở máy và tích cực điều trị, tuy nhiên bé gái vẫn không ngừng khóc. Kết quả chụp chiếu cho thấy bé gái bị xương thủy tinh, gãy toàn bộ các xương dài như cẳng tay, chân, đùi 2 bên,…

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