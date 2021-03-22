TP.HCM: Tông vào dải phân cách, nam thanh niên tử vong thương tâm, xe máy văng xa 50m

Xã hội 22/03/2021 08:46

Đang điều khiển xe máy thì bất ngờ tông vào dải phân cách, nam thanh niên ngã xuống đường tử vong thương tâm, xe máy văng xa 50m.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc nam thanh niên gặp tai nạn tử vong thương tâm trên đường Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ).

Cụ thể vào khuya 21/3, thanh niên điều khiển xe máy (BKS tỉnh Tây Ninh) lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ Quốc lộ 1 đi Tân Kỳ Tân Quý. Khi vừa qua giao lộ Bờ Bao Tân Thắng một đoạn thì mất kiểm soát tông vào dải phân cách giữa đường. 

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường chiếc xe máy văng xa khoảng 50m, bị hư hỏng nặng.

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Tông vào dải phân cách, nam thanh niên tử vong thương tâm, xe máy văng xa 50m - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn chết người tai nạn thương tâm

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