Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để gửi gắm tình cảm và sự trân trọng đến những người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh hoa tươi, mỹ phẩm hay thời trang , các sản phẩm công nghệ cũng đang trở thành lựa chọn quà tặng thiết thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong công việc, học tập và cuộc sống thường ngày.

Một chiếc điện thoại mới, tai nghe không dây hay những món phụ kiện nhỏ gọn đều có thể trở thành món quà ý nghĩa dành tặng mẹ, vợ, bạn gái hoặc đồng nghiệp. Không chỉ vậy, nhiều phụ nữ cũng lựa chọn dịp đặc biệt này để tự thưởng cho bản thân những sản phẩm yêu thích sau những ngày làm việc bận rộn.

Không chỉ mang đến những lựa chọn quà tặng thiết thực, chương trình còn góp phần tạo nên những trải nghiệm mua sắm gần gũi, nhiều niềm vui dành cho phái đẹp.

Nắm bắt nhu cầu đó, Hoàng Hà Mobile mang đến chương trình “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” với nhiều hoạt động mua sắm và quà tặng được triển khai xuyên suốt tháng 10, kết hợp ưu đãi trực tiếp tại cửa hàng cùng những trải nghiệm tương tác trên nền tảng trực tuyến.

Thêm niềm vui mua sắm với ưu đãi đồng giá và hơn 3.000 phần quà công nghệ

Với mong muốn mang đến nhiều lựa chọn quà tặng phù hợp trong dịp 20/10, Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình “Giờ Vàng Đồng Giá 20K – 200K – 2000K” từ ngày 16/10 đến 20/10/2026.

Trong hai khung giờ 10h–13h và 18h–21h mỗi ngày, khách hàng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm công nghệ và phụ kiện với mức giá ưu đãi chỉ từ 20.000 đồng.

Từ những món phụ kiện phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày đến các sản phẩm công nghệ dành tặng người thân, chương trình mở ra cơ hội mua sắm tiết kiệm trong dịp lễ. Những mức giá dễ tiếp cận cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi tìm kiếm món quà phù hợp với sở thích và nhu cầu của người nhận.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi về giá, hoạt động “Xúc quà Công nghệ” diễn ra từ ngày 10/10 đến 23/10/2026 còn mang đến những bất ngờ thú vị cho khách hàng khi ghé thăm cửa hàng Hoàng Hà Mobile.

Theo đó, khách hàng nữ mua sắm với hóa đơn từ 2 triệu đồng hoặc khách hàng mua điện thoại Xiaomi sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia xúc quà, với tối đa hai lượt tham gia dành cho khách hàng đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện. Hơn 3.000 phần quà được chuẩn bị, trong đó có 66 tai nghe Redmi Buds 8 Active cùng những phụ kiện tiện ích như dây đeo điện thoại, Pop Socket, giá đỡ và móc khóa.

Thay vì chỉ lựa chọn sản phẩm rồi hoàn tất thanh toán, khách hàng có thêm cơ hội tham gia những hoạt động tương tác ngay tại cửa hàng. Đây cũng là điểm nhấn giúp không khí mua sắm dịp 20/10 trở nên vui tươi, gần gũi hơn với phái đẹp và những người thân đi cùng.

Hái hoa Rinh quà – Gửi thêm bất ngờ đến phái đẹp trên nền tảng trực tuyến

Bên cạnh các hoạt động tại cửa hàng, Hoàng Hà Mobile còn mang không khí chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam lên nền tảng số thông qua chương trình “Hái hoa Rinh quà”, diễn ra từ ngày 10/10 đến 30/10/2026, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 118 triệu đồng.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những bông hoa gắn liền với ngày 20/10, chương trình mang đến một hình thức tương tác mới mẻ, nơi khách hàng có thể thử vận may để nhận những phần quà công nghệ.

Mỗi lượt hái hoa không chỉ mang đến cơ hội tích điểm đổi voucher giảm giá 15%, tối đa 250.000 đồng, mà còn có thể giúp người tham gia sở hữu những món quà như Samsung Galaxy Fit3, Sony WH-CH520 hay Xiaomi Band 10 khi hái được hoa đặc biệt.

Niềm vui còn được nối dài với hoạt động bốc thăm may mắn cuối chương trình, khi mỗi lượt hái hoa tương ứng với một lượt dự thưởng. Những giải thưởng như điện thoại Samsung Galaxy A07 5G, Xiaomi Redmi A7 Pro và tai nghe Sony WF-C710N hứa hẹn mang đến thêm sự háo hức cho người tham gia. Việc tích lũy lượt hái hoa cũng giúp khách hàng gia tăng cơ hội nhận thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Đặc biệt, trong hai ngày 14 và 15/10/2026, Hoàng Hà Mobile còn tổ chức hai phiên livestream săn quà cùng khách mời đặc biệt trên Facebook và TikTok chính thức của hệ thống. Các phiên phát sóng mang đến không gian giao lưu, tương tác và cơ hội nhận quà, giúp khách hàng có thể hòa vào không khí mùa lễ ngay cả khi không trực tiếp đến cửa hàng.

Sự kết hợp giữa trò chơi trực tuyến và các phiên livestream không chỉ mở rộng cơ hội tham gia cho khách hàng mà còn mang đến những hình thức giải trí nhẹ nhàng, tạo thêm niềm vui trong dịp đặc biệt dành cho phụ nữ.

Trải nghiệm và sự gắn kết khách hàng

Bên cạnh mức giá hợp lý, trải nghiệm mua sắm, chất lượng phục vụ và sự quan tâm từ thương hiệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự gắn bó lâu dài với khách hàng.

Với Hoàng Hà Mobile, lợi thế về giá tiếp tục được duy trì song song với định hướng nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. Thông qua các chương trình dành riêng cho những dịp đặc biệt, hệ thống không chỉ mang đến sản phẩm chính hãng với mức giá dễ tiếp cận mà còn chủ động tạo thêm những hoạt động mang tính kết nối, giúp hành trình mua sắm trở nên thân thiện, gần gũi hơn.

Chương trình “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” là một ví dụ cho cách tiếp cận này. Từ những khung giờ mua sắm ưu đãi, hoạt động xúc quà trực tiếp đến trò chơi hái hoa và livestream tương tác, Hoàng Hà Mobile đang đưa những yếu tố vui chơi, trải nghiệm vào hoạt động bán lẻ, thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá đơn thuần.

Đáng chú ý, những hoạt động này không đặt nặng giá trị vật chất của từng phần quà mà còn hướng đến cảm xúc của người tham gia. Một món phụ kiện nhỏ, một lượt hái hoa may mắn hay khoảnh khắc nhận được phần quà bất ngờ đều có thể mang đến niềm vui, góp phần tạo nên ấn tượng tích cực với thương hiệu.

Thông qua chương trình 20/10, có thể thấy Hoàng Hà Mobile đang hướng tới hình ảnh một nhà bán lẻ công nghệ không chỉ được biết đến bởi mức giá cạnh tranh mà còn bởi sự gần gũi và quan tâm đến khách hàng. Đây là cách thương hiệu từng bước tạo dựng những mối quan hệ bền vững, để mỗi lần mua sắm không chỉ đáp ứng nhu cầu về sản phẩm mà còn mang đến những trải nghiệm tích cực.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về chương trình “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” tại website hoặc các kênh truyền thông chính thức của Hoàng Hà Mobile.