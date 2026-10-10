Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 10/10/2026 09:00

Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10 khi bước qua tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi

Bước qua tháng 9 âm lịch, công việc của tuổi Mùi nhờ Chính Quan trợ vận. Ngày này thích hợp để làm những việc như xin việc, thi cử, học hành hoặc giành giật quyền lợi chính đáng cho bản thân, cây ngay không sợ chết đứng, bạn cứ đường hoàng làm đúng việc của mình thì trời xanh sẽ giúp bạn.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng khá khẩm hơn nhiều so với thời gian trước đây nhờ có Nhị Hợp mở đường. Con giáp giỏi xã giao này nhờ quan hệ rộng ăn nên làm ra, kiếm được tiền nhờ sức lao động của bản thân, tuy không thể tránh khỏi được việc bị ghen ăn tức ở nhưng càng bị ghét thì Mùi càng kiếm được tiền hơn những kẻ đó.

Đối tượng hẹn hò của những bạn còn độc thân trong thời gian tới rất chất lượng, sự chờ đợi của bạn thực sự xứng đáng. Gương mặt của bạn truyền tải năng lượng tích cực đến người ấy, bạn là ánh sáng cho mọi người xung quanh được sưởi ấm.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua tháng 9 âm lịch, người tuổi Tỵ cảm nhận được sự gần gũi với người thân trong gia đình trong ngày Tam hội nâng đỡ. Bạn có nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ với mọi người và nhờ thế tình cảm càng ngày càng khăng khít.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có sức ảnh hưởng của Chính Tài mà tuổi Tỵ đang làm trong lĩnh vực bán hàng sẽ dễ dàng đạt được doanh số, trong khi người làm trong lĩnh vực nghiên cứu sẽ thấy mọi việc trở nên ổn thỏa một cách diệu kỳ.

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận may kinh doanh rất tốt, với nhiều cơ hội mới xuất hiện. Hoài bão của bạn rất cao, có chia sẻ với mọi người hay không là tùy vào bạn nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn chờ tới khi mọi việc thật chắc chắn mới tiết lộ.

Con giáp tuổi Thân

Bước qua tháng 9 âm lịch, mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn cho tuổi Thân. Bản mệnh nên tận dụng thời gian khi cơ hội thành công của bản mệnh rất lớn, hãy kiên định tiến lên phía trước, nghe theo tiếng nói của trực giác. 

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tốt để bản mệnh mở rộng và đa dạng hóa kinh doanh theo những hướng đi mới táo bạo. Đây không phải lúc để e sợ, vận may đã chín muồi, vì vậy bản mệnh hãy bắt tay vào làm những điều bấy lâu nay mình muốn thử. Con giáp này sẽ hối tiếc nếu không hành động khi có cơ hội.

Bản mệnh cũng khá thoải mái chia sẻ các vấn đề của mình với bạn đời. Nhờ vậy, không chỉ các vấn đề được tháo gỡ mà bản mệnh có thể tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm và sự gắn kết giữa hai người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

 

 

 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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