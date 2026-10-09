Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn khi hưởng lộc trời cho, tài lộc bung cửa, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật này nhé!

Con giáp tuổi Sửu

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình.

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy. Con giáp này có tin vui liên quan đến lương thưởng, sản nghiệp được kế thừa từ gia đình. Để đạt được điều mình muốn trong thời gian tới bạn nên bỏ tính bảo thủ thì tốt hơn.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, xuất hiện Tam Hợp nên tuổi Hợi độc thân có thể gặp được người như ý. Đặc biệt, người này hội tụ đầy đủ những tố chất mà con giáp này đang tìm kiếm trong một mối quan hệ. Những cặp đôi hứa hẹn có nhiều phút giây ý nghĩa bên nhau. Gia đình hoặc họ hàng của bạn sắp đón thêm thành viên mới, có đám cưới hoặc đón người ở xa về thăm. Tình yêu đôi lứa thuận lợi, nên sắp xếp thời gian đưa nửa kia về ra mắt gia đình.

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc khá may mắn, tuổi này hay được lộc từ con cháu, đối tác làm ăn lâu năm hoặc anh em từ xa. Hôm nay hãy thử tìm hiểu và tìm một công việc khác phù hợp hơn hay một nghề tay trái nào đó cải thiện tài chính của mình.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, tâm trạng của con giáp tuổi Tuất nhờ có Thực Thần mà được cải thiện và phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Nếu siêng năng rèn luyện khả năng tập trung của mình, bạn sẽ tiến xa trong học tập cũng như công việc. Tuy nhiên, giai đoạn này không nên chủ quan, bạn phải chú ý hơn tới sức khỏe của mình. Hãy chú trọng hơn vào việc ăn uống và tập luyện nhé.

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khía cạnh tình cảm của bản mệnh thời gian này hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến thú vị và đem đến nhiều bất ngờ. Có thể nói, đây chính là thời điểm mà hai bạn sẽ trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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